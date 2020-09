Sofía Zámolo hizo un baby shower y fue repudiada en las redes

Sofía Zámolo está transitando las últimas semanas de su embarazo y sus amigas le hicieron un baby shower sorpresa, a pesar de las medidas sanitarias por el coronavirus que prohíben las reuniones entre muchas personas en lugares cerrados.

La modelo compartió las imágenes del baby shower y, con total tranquilidad, contó: “Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto...”. En las fotografías se la podía ver a Zámolo con un vestido blanco junto a algunas de sus amigas, con un fondo decorado con tonos pastel y una enorme torta.

Al parecer, Zámolo no se esperaba que su publicación causara tanto revuelo, pero así fue. La modelo recibió cientos de comentarios negativos en los que la repudiaban por hacer un festejo en medio de la pandemia. En los mismos se la tildaba de irresponsable y se lamentaban porque todos quieren ver a sus seres queridos y festejar, pero que por el momento no es posible.

Al ver la reacción de la gente, la modelo aclaró: "Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos Zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita”, comentó Zámolo. Finalmente, decidió eliminar de sus redes todo lo referido al baby shower.

La modelo tendrá una niña junto a su esposo, José Félix Uriburu. Aún no dieron a conocer cuál será el nombre de la niña. La fecha estimada del parto es el próximo 30 de octubre y se llevará a cabo en el Sanatorio Otamendi.