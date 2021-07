Julián Weich fue internado en terapia intensiva por coronavirus: "Mayor requerimiento de oxígeno"

El conductor televisivo fue derivado a otra sala "por una cuestión de seguridad" porque "tuvo una evolución tórpida" según su médico de cabecera Mario Fitz Maurice.

Lejos de mejorar, Julián Weich está un poco más complicado por el coronavirus positivo y en las últimas horas fue derivado a una sala de terapia intensiva "por una cuestión de seguridad" según su médico de cabecera, Mario Fitz Maurice. “Empezó a tener mayor requerimiento de oxigeno para poder respirar mejor”, detalló en el diálogo con "Maby" Wells, la compañera del protagonista en el programa Otra vez juntos por la radio La Uno (FM 103.1).

"Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida y decidí pasarlo a la terapia intensiva”, profundizó el especialista.

Fitz Maurice aseguró que el conductor de 55 años “en este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxigeno, en reposo, pero controlado con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse". Y aclaró: "Necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria”.

El médico remarcó que, si bien el presentador está estable, necesitará continuar de esta manera. Además, contó que lo fue a ver y que hasta tuvo una charla con él: “En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla. Hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”.

“Los marcadores que nosotros medimos han mejorado con la medicación, pero la parte de daño que provocó el proceso inflamatorio y esa insuficiencia respiratoria provocada por el infiltrado -que ocasiona en los dos pulmones el virus- ha generado que requiera más concentraciones de oxígeno, por eso le pusimos la cánula de alto flujo”, precisó el doctor.

Fitz Maurice completó con respecto a su paciente famoso Julián Weich: “Está recibiendo todo lo que está demostrado en la evidencia médica para este tipo de casos. El pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización”.