El estado de salud de Lapegüe: cómo está y qué hacen para que respire mejor

Las autoridades insisten a diario de que, a pesar de la llegada de las vacunas anticoronavirus, la pandemia no terminó. El coronavirus sigue contagiando gente y quienes ya son positivos en muchos casos no la están pasando bien. Tal es la situación que está viviendo Sergio Lapegüe que lleva ya varios días internado porque su cuadro no termina de mejorar. Ahora debieron colocarle un casco para ayudarlo a respirar.

La salud del conocido periodista Sergio Lapegüe sigue siendo delicada. En Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada compartió nueva información sobre cómo atraviesa su internación el periodista luego de hablar con Bochi, su esposa. La salud de Lapegüe va cambiando todos los días y los médicos siguen buscando formas de mejorar su situación sanitaria.

Es importante recordar que el periodista sufre de asma, lo que complicó mucho su estado de salud. Esta mañana la esposa del periodista le contó a Taboada que como su recuperación "va y viene, a veces tiene fiebre, baja y sube", los médicos decidieron colocarle un aparato que se llama "helmet". El artefacto sirve para que "no fuerce los pulmones, poder respirar mejor y tener una mejor saturación", explicó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

“Esto es una especie de casco que lo que le permite a Sergio también, además de la respiración asistida que le dan, es que él no fuerce tanto la capacidad respiratoria, los pulmones", agregó la periodista. El dispositivo tiene forma de casco transparente, le cubre todo el rostro y da oxígeno de forma constante a quien lo usa. La imagen del periodista con el casco la compartió la misma Bochi para ilustrar cómo sigue de ánimo Lapegüe.

Otro de las cuestiones que preocupan a los médicos sobre los internados por coronavirus es la salud mental que atraviesan durante su internación. Taboada contó que si bien el personal de salud está "haciendo todo lo posible" y el médico había salido muy contento de ver la mejoría de Lapegüe, el periodista estaba "un poco más bajoneado...va y viene".

El periodista de TN comenzó a sentir síntomas al volver de unas vacaciones con su familia en República Dominicana, aunque Lapegüe asegura que el contagio no se dio en el país caribeño sino en Argentina. Las señales de coronavirus empezaron a ser cada vez más significativas y teniendo en cuenta el asma que lo aqueja, rápidamente decidió contactarse con el personal de salud, con el que está muy agradecido por su trato y trabajo.