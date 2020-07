Cristina Pérez atacó a Alberto Fernández por la cuarentena y lo acusó de "cavar la fosa"

La conductora ultraopositora Cristina Pérez volvió a arremeter contra el presidente Alberto Fernández, a quien acuso de estar "cavando la fosa" y de "condenar a la miseria" a los argentinos.

La periodista ultramacrista realizó un extenso editorial en su programa de Radio Mitre, en el que insistió en sus ataques a Fernández y la cuarentena contra el coronavirus, al tiempo que volvió a defender las salidas de runners.

“El Gobierno está condenando a la miseria a gran parte de la Argentina mientras ellos siguen con sus actividades que eventualmente engorden sus arcas. Vos le ordenás a otros que se fundan en nombre de tu autoridad y que se la aguanten. Y me parece que no funcionan así las cosas en un país democrático”, sostuvo.

Durante su discurso, la conductora de Telefe Noticias realizó una comparación con la situación de España e Italia y la conformación de sus poblaciones (que en promedio es de mayor edad que la argentina) y lo utilizó para deslegitimar el aislamiento. "Era obvio que la cuarentena iba a frenar los contagios, pero no iba a curar el virus; no iba a frenar la pandemia", apuntó, al tiempo que afirmó que la medida no alcanza por sí sola y "hace falta una política activa de testeos y aislamiento para evitar la circulación comunitaria del virus", aspectos que el Gobierno ya lleva adelante.

Asimismo, consideró que "se acabaron las ideas" y se aferró a la crisis económica que atraviesan diversas empresas y comercios debido a la pandemia y los efectos derivados de la menor circulación y el distanciamiento social. "El Gobierno no puede cerrar los ojos ante las quiebras y la bancarrota permanente de miles de personas, de miles de argentinos", cuestionó.

Y agregó: "Acá el dilema se hace realmente más complejo porque están en juego dos superveniencias: al coronavirus y a situaciones que enferman tanto o igual como el virus, ya sea por derivaciones emocionales o físicas de una tragedia socioeconómica de dimensiones que no conocemos en nuestra historia".

En esa línea, insistió en que el Gobierno "se agarra a una solución única", en el marco de los supuestos "planes de la radicalización", para incluir su oposición a la expropiación de Vicentin. "Intenta expropiar, se incrementa el discurso de la intolerancia y agrieta la grieta", afirmó. Por la intervención de la empresa alimenticia, la conductora mantuvo días atrás un fuerte cruce con el jefe de Estado.

A la vez que estimó que se dan "situaciones contradictorias, que por momentos dan bronca y por otros dan risa", como la vuelta atrás con el permiso para realizar actividad deportiva en CABA. "Está comprobado que salir a correr no contagia, pero están impedidos de hacerlo por una cuestión simbólica como si las autoridades pudieran por una cuestión simbólica avanzar sobre las libertades de las personas", subrayó.

Y sentenció: "Uno espera que exista algo de creatividad, pero también que en este momento que requiere más que nunca de unidad nacional, primero el presidente no siga cavando la grieta; y segundo que no siga cavando la fosa. Porque cuando estás en el fondo del pozo, flaco, dejá de cavar más. Ya está".