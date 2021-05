Axel Kicllof criticó a Marcelo Tinelli y a Showmatch: "Tienen que dar el ejemplo"

Los dardos cruzados eternos entre la política y el mundo del espectáculo.

Marcelo Tinelli volvió a la pantalla chica argentina después de más de un año y recibió muchas críticas porque, a simple vista, se pudo observar que La Academia de Showmatch no respetó las prevenciones sanitarias necesarias en plena pandemia de coronavirus. Quien lo cruzó públicamente fue nada menos que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Hay un protocolo para la televisión y tiene que cumplirse", se quejó.

En el diálogo con el periodista Mauro Federico para el ciclo de radio Wake Up (Radio Delta, FM 90.3), el exministro de Economía de la Nación opinó que “es algo que ya viene pasando” y añadió que "se los venimos pidiendo a aquellos que están en la comunicación y en el entretenimiento porque son referentes".

“Tienen que dar el ejemplo de cuidados porque también la gente se guía por esas cosas”, solicitó Kicillof en un cuestionamiento contundente tanto para Tinelli como las autoridades del canal El Trece, perteneciente al Grupo Clarín, enemistado hace más de una década con el "Kirchnerismo". “Si uno ve que pasan ciertas cosas que no las tiene permitidas, genera esos ruidos”, sentenció el economista de 49 años.

Daniel Gollan también criticó a Tinelli por no respetar los protocolos del coronavirus

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires se sumó a los conceptos del gobernador, ya que en el intercambio con CNN Radio opinó que “la imagen es absolutamente negativa de cara a todo lo que se está haciendo para tratar de generar conciencia de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer”.

Fue lapidario al remarcar que "el testeo al voleo no sirve, si es que efectivamente hisoparon a todos los participantes" y aclaró que, así y todo, “ahí puede haber 30 o 40 personas que están contagiando. Queda demostrado con lo que pasó con los jugadores de River”.

El médico y político de 65 años completó: "Si un empresario públicamente sale en los medios haciendo esto, se tornará muy complejo pensar que lo vamos a poder resolver por el lado de la concientización individual".

La defensa de Tinelli tras las críticas recibidas por el COVID-19

Por su parte, el famoso comunicador y periodista de 61 años respondió en Telenoche, por la misma señal: "Nosotros no sabemos nada, hacemos lo que nos dicen las autoridades. En ningún momento hubo 200 personas en el piso como se dijo, lo máximo que hubo fueron 33".

"Algunas cosas están pre grabadas, tenemos un estudio de 1200 metros. Que cada uno se haga cargo de lo que dijo, a mí no me molestó porque no leí las redes. Estamos felices por haber vuelto a llevarle alegría a la gente", concluyó.