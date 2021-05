El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en declaraciones al canal IP, se refirió a los dichos de Elisa Carrió quien afirmó que rechazó su turno para recibir la vacuna contra el coronavirus porque, aseguró, iba a recibir la Sputnik V. Consultado por el periodista sobre los dichos de la dirigente de la Coalición Cívica, que dijo que no quería la la vacuna rusa y que por eso, “había dejado pasar su turno”, Kicillof desmintió la operación y dijo: “No sé cómo supo qué dosis iba a recibir porque cuando te asignan el turno, si es que se anotó, no te dicen qué vacuna vas a recibir”.

Además explicó que “te enterás de la vacuna cuando vas al vacunatorio, y la verdad es que no sé si fue al vacunatorio. Es la primera noticia que me llega de alguien que elige vacuna”.

Sobre el tema, el mandatario chicaneó a la dirigente y dijo que, si quiere vacunarse, “yo le daría una segunda oportunidad, estoy dispuesto”. En tanto reconoció que “ya me tiene un poco mareado porque empezó con que la vacuna era veneno, que no, que sí, que no y es una acto voluntario y solidario porque el que se vacuna y no se contagia evita contagiar a otros”.

En ese sentido agradeció a todas las persona que se inocularon ya que “recibir la vacuna es colaborar en una gran campaña para que el virus no circule”.

Por estos días Carrió no está transitando un buen momento. La cofundadora de Juntos por el Cambio contó que se encuentra aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

La noticia fue confirmada por la dirigente a través de un audio que publicó en sus redes sociales. El mensaje grabado fue dirigido “a todo el pueblo de la nación y a los pueblos del interior que están colapsado y muy especialmente a los médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”. “Ahora que estoy aislada por estrecho contacto, no se preocupen, todavía los resultados son negativos, me puse a pensar en los que están ahí, adentro de los hospitales del interior, en Rosario, en Resistencia, en Corrientes”, confeso.