El Quini 6, uno de los sorteos millonarios que eligen miles de argentinos todas las semanas, coronó a dos nuevos jugadores que se quedaron con el pozo de más de $1300 millones. Uno de ellos es de la localidad cordobesa de La Para, donde en la agencia local había asegurado que iba "a ganar" allí.

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"Yo voy a ganar acá", fue la expresión de deseo del apostador que se llevó, al igual que el otro ganador, más de $1374 millones. En diálogo con Cadena 3, Silvana Pellarolo, la agenciera que emitió la boleta ganadora, contó que el afortunado jugaba "hace seis meses" en el lugar y que lo hacía "una vez al mes, ni bien cobrara" su sueldo.

Los números que permitieron tal victoria bajo la modalidad Tradicional fueron 13, 14, 16, 19, 20 y 29, que salieron en el sorteo 3409 del Quini 6. El otro ganador es de la Ciudad de Buenos Aires y realizó su jugada en una agencia ubicada en avenida Corrientes al 4300, según informó la Lotería de Santa Fe.

¿Cuánto cobraron los ganadores del Quini 6?

Una vez que se realicen los descuentos de los impuestos que retiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a los grandes premios de juegos de azar, los ganadores recibirán una cifra cercana a los $960 millones.

En tanto, las modalidades La Segunda y La Revancha, con impactantes pozos, quedaron vacantes. Ambas repartían $3199 millones y $8563 millones, respectivamente. Mientras que el Siempre Sale tuvo 10 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $ 39 millones cada uno.

Resultados del sorteo del 16 de septiembre del Quini 6

La Segunda: 02 - 06 - 09 - 31 - 36 - 42. Pozo de $ 3.199 millones vacante.

La Revancha: 02 - 09 - 20 - 30 - 35 - 36. Pozo de $ 8.563 millones vacante.

Siempre Sale: 11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44. Hubo 10 ganadores con 5 aciertos, cobrando más de $39 millones cada uno.

¿Cómo se eligen los números del Quini 6?

El sorteo se realiza con un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), se tiene que acertar las seis bolillas.

En caso de que nadie acierte los 6 números, el pozo se repartirá entre los que tengan 5 aciertos. Sin embargo, si nadie acierta los 5, el premio pasará a repartirse entre los de 4. Por lo tanto, el resultado final es que alguien se lleva el dinero sí o sí.