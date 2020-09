En los últimos días, los grandes incendios en Córdoba complicaron la situación de la provincia. La intensidad del viento crece cada vez más y las lluvias no llegan para dar un respiro. Ahora se conoció que los incendios llegaron a Villa Giardino y allí reside Damián De Santo, en un complejo de cabañas, junto a su familia.

Durante la madrugada de este martes, se desató un nuevo foco en la zona de Río Pintos y luego se trasladó a la cumbre. El desastre se extendió y la lenguas de fuego llegaron hasta la propiedad del actor que decidió colaborar con los bomberos que tratan de apagar las llamaradas con ayuda de las avionetas. Por ahora, los esfuerzos no dan a basto.

Más allá de esto, no es el único de los vecinos que ayudó a las autoridades a intentar apagar el fuego. En las fotos que mostraron desde Intrusos puede observarse cómo este avanza sin control y acecha incansablemente a la región. Las llamas cercaron la propiedad del actor y cantante de 52 años, que intentó controlarlas con mangueras y una hidrolavadora en busca de defender su lugar de residencia.

La situación en Córdoba

"Mandamos nuestro camión y los intendentes también para reabastecer los aviones. Esto nos pone en alerta y se trabaja por si hay que evacuar", contó el intendente de Giardino, Omar Ferreyra, en Cadena 3. Más allá de esto, el panorama se complicada cada vez más en la provincia y por el momento no se anuncian nuevas lluvias. Por eso, la preocupación crece día a día.

Recordemos que las zonas en las que se están llevando adelante los diferentes focos y sus epicentros, son lugares donde no llueve hace varios meses. Y si cayó algo de agua, fueron lloviznas que no lograron ayudar ante la difícil situación. Se espera que en las próximas semanas esto cambie ya que el factor humano, el trabajo de los bomberos y defensa civil, no es suficiente.