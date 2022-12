Feinmann cruzó todos los límites y pidió un golpe de Estado: "Hay que destituir a Alberto y Cristina"

El conductor lanzó un mensaje golpista en Radio Mitre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Eduardo Feinmann opinó del falló de la Corte Suprema de Justicia y, fiel a su estilo, derrapó con sus declaraciones que atentan contra la democracia. El conductor que protagoniza la primera mañana de la radio líder del Grupo Clarín pidió a los oyentes que salgan a la calle como en los festejos por el Mundial y reclamen la "destitución de Alberto y Cristina" Kirchner.

“Alberto Fernández dijo que no tiene la plata porque no está en el presupuesto nacional. Habló de un choque de poderes. El gobierno está alzado contra la Corte Suprema. Ahora sí la Patria está en peligro”, expresó el periodista que también integra el canal de Mauricio Macri.

📢 @edufeiok en Radio Mitre: "¿No hay cinco millones de personas para salir a la calle contra un golpe de estado kirchnerista?". pic.twitter.com/F38wgQH6cx

Feinmann adhirió a los dichos de Marcelo Bonelli, quien aseguró que “la que quiere ir contra la Corte Suprema es Cristina Fernández de Kirchner” y lanzó: “Deberían pedirle el juicio político a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno está a punto de cruzar el punto de no retorno. Alberto Fernández está a punto de pasar a la lista infame de golpistas. Hay que pedir la destitución de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

Sobre el final, el periodista se preguntó: “¿No hay cinco millones de personas para salir a la calle contra un golpe de Estado kirchnerista?".

Alberto, sobre el fallo de la Corte por la coparticipación: "Ese dinero no está en el presupuesto"

El presidente Alberto Fernández se refirió con dureza al fallo de la Corte Suprema que se conoció este miércoles y que ordena al Ejecutivo nacional el traspaso del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, y denunció que "ese dinero no está en el presupuesto". El Presidente habló después de la publicación de un documento firmado por él y 14 gobernadores en el que definen como "fallo político" y de "imposible cumplimiento" la sentencia de la Corte. Allí, Fernández adelantó que ordenará la recusación de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"Son 2,95 por ciento del monto coparticipable y no lo entendemos", explicó Alberto en diálogo con C5N y denunció que no hay ningún "cálculo" de la Corte que explique cómo llegaron a ese número cuando previamente era del 1,4 por ciento. "Finalmente tengo un problema para aplicarlo porque es dinero que no está en el presupuesto. El presupuesto fue aprobado y no para que el gobierno le diera 2,95 a la Ciudad, con lo cual más allá de que yo quiera cumplir la ley tengo que mandar una nueva al Congreso para que resuelvan un nuevo presupuesto que prevea este gasto", explicó Alberto y agregó: "Para que me digan de dónde vamos a sacar los fondos, ¿vamos a aumentar impuestos? ¿Vamos a aumentar retenciones?".

Asimismo, el máximo mandatario nacional resaltó que la CABA está fuera de la ley-acuerdo de Coparticipación, que solo puede modificarse "con el acuerdo del 100% de los firmantes". Es decir, con la totalidad de las provincias del territorio nacional. "Ese 2,95 por ciento que va a la Ciudad, es menos dinero que van a recibir las provincias para las obras que se están realizando", señaló.