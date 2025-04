¿Por qué no hay que cortarse las uñas de los pies con borde redondeado?

Cómo cortar la uña de los pies.

Una de las actividades que se suele llevar a cabo después de una ducha es cortar las uñas de los pies para que no adquieran un tamaño pronunciado y se vuelvan una verdadera molestia. Sin embargo, lo que pocos saben es que deben hacerlo con un corte determinado porque con el paso del tiempo podrían generar incomodad en los dedos, más que nada al caminar.

El trato que se le da a las uñas de los pies no siempre es el mejor y solo representan un problema cuando provocan alguna molestia al estar en contacto con la parte delantera del calzado o al tener un roce no deseado con las medias. Una zona que merece un cuidado más que especial para que no se genere una infección que sea difícil de controlar.

"¿Sabías que cortarse los costados de las uñas puede hacerte mal? Si te cortas las uñas con un borde redondeando, estas seguirán ese camino haciendo que se claven en los lados de tus dedos", expresó Santycony, como figura su usuario den YouTube. El video expone que un tajo en diagonal o con cierta forma circular provocará que la uña adquiera un crecimiento que es mejor evitar para que no genere problemas.

La solución pasa por aplicar un corte en línea recta para que la uña de los dedos del pie crezca hacia adelante y sin ningún tipo de forma que la obligue a tomar una posición curva que pueda llegar a generarle daño a la piel. O en el peor de los casos quedar incrustada. Es necesario considerar que quede una parte de la extensión sin ser removida para que no se adultere su formato.

Cómo eliminar los hongos de las uñas de los pies: el tratamiento

La infección por hongos en los pies puede ser más común de lo que las personas creen y a la hora de buscar un tratamiento en la web es posible observar que uno se repite de gran manera. Uno que se debe considerar siempre para afrontar este tipo de problemas y evitar que se agrande con consecuencias que podrían ser aún peores para el organismo.

Si bien hay productos de venta libre en cualquier farmacia que permiten combatir la presencia de hongos en los pies, la mejor recomendación es recurrir al médico para que este puede evaluar el caso y recetar lo ideal para iniciar el tratamiento adecuado. En algunos casos, es probable que recete el uso de medicamentos antifúngicos de vía oral o para aplicar sobre las uñas que tienen cierta acción rápida. Aunque por lo general suelen demandar un cuatro meses en recuperar la zona afectada.