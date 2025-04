No alcanza con los filtros: cuál es la otra parte a limpiar del aire acondicionado y que todos olvidan

Cómo limpiar el condensador del aire acondicionado.

El cambio de estación se vuelve ideal para darle un mantenimiento al aire acondicionado y así evitar contratiempos cuando se acerquen los días de elevadas temperaturas. Uno de los consejos más usuales es aplicar una limpieza profunda que va más allá de los filtros que se remueven para eliminar las impurezas atrapadas. Se trata de un objeto que la gran mayoría pasa por alto.

Después de un verano con elevadas temperaturas en donde el uso de este electrodoméstico fue necesario para poder desarrollar actividades laborales o descansar por las noches es momento aplicarle una limpieza. Una que permitirá extender su vida útil por un tiempo más que considerable y que evitará la presencia de fallos que demanden una llamada al técnico.

"El monumento a la condensadora del aire acondicionado split. ¿Cuándo pensaron que era una buena solución? ¿Cómo paso de una simple idea a terminar construido? No entiendo como nadie lo filtro en todo el recorrido", expresó Tinchoxx, como figura su usuario de X (ex Twitter). El video expone que un edificio tiene reservado pequeños balcones para este objeto, pero no uno para cada uno de los habitantes de los departamentos.

Además de la polémica que recae sobre la construcción del edificio, la presencia de los condensadores a la intemperie provoca que con el paso de los días se vayan ensuciando. No es un objeto más en el uso del aire acondicionado porque en caso de fallar no se podrá obtener el frío o calor que se pretende alcanzar frente a determinadas temperaturas. "No solo disminuye el rendimiento del equipo, sino que el equipo también acabará gastando más energía", señalan desde Onesat, que prestan servicio técnico.

¿Cómo limpiarlo?

Al igual que los filtros ubicados en el aire acondicionado, el condensador también acumula polvo y es necesario eliminarlo para que este funciones de la manera correcta. Lo ideal es llamar a un técnico para que lo pueda desmontar y aplicar la limpieza correspondiente en el interior. En caso de no poder recurrir a la ayuda de un profesional, se recomienda hacerlo con un cepillo para eliminar los restos de basura y tierra que quedan atrapados en las rejillas.

Si bien hay tutoriales en la web que explican cómo desarmar este objeto, lo mejor es recurrir al manual de la marca para conocer en detalle qué procedimientos llevar a cabo. Es importante recordar que todo el circuito eléctrico debe quedar excluido en caso de que se haga uso de un paño de tela húmedo para remover la suciedad.

¿Cuánto tiempo puedo tener prendido el aire acondicionado?

Algunos equipos de aire acondicionado se encuentran pensados para ser utilizados en contextos de calor como también de frío, además de que cuentan con una opción para eliminar la humedad del ambiente. Esto puede provocar que pasen varias horas encendidos con el fin de dejar una sensación agradable que permita habitar una determinada habitación del hogar.

La mayoría de los equipos se encuentran preparados para trabajar 24 horas seguidas, y otros disponen de un sistema que detecta cuando se alcanzó una temperatura ideal. Esto provoca que el motor detenga su funcionamiento o quede en reserva para evitar que haya cambios. Aunque lo aconsejable es no hacer uso de sus beneficios durante periodos para evitar que el electrodoméstico consuma demasiada energía eléctrica y se sobrecaliente.