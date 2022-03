Murió Gerardo Rozín a los 51 años

El conductor y productor de Telefe falleció en la noche de este viernes. Se encontraba atravesando un estado de salud delicado.

Gerardo Rozín, histórico conductor de Telefe y productor, falleció en la noche de este viernes a los 51 tras luchar contra una irreversible enfermedad. Hace días se conoció que se encontraba atravesando un "delicado" momento por problemas de salud y el propio canal en el que conducía "Morfi, La Peña", pidió "cautela" con la información que se brindaba.

A través de un comunicado, el canal manifestó: “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”. Ahora, tras confirmarse la noticia de su muerte, causó conmoción y fue despedido en redes sociales por la audiencia que lo seguía.

En su ultimo brindis al aire no quiso decir por qué se ausentaba del aire pero se conoció que peleó con una enfermedad irreversible que terminó con su vida este viernes. "Me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", dijo en su última aparición en TV donde se despidió de compañeros y televidentes.

Rozín nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se interesó en el periodismo desde chico, según contó, cuando a los 12 años hizo junto a un amigo el primer listado de desaparecidos en el colegio. Alternó en medios gráficos, de radio y de televisión; estuvo activo desde 1999 hasta el día de su muerte. Tenía dos hijos: Elena de 7 y Pedro de 18.

Fue productor de programas como "Sábado bus", conducido por Nicolás Repetto; "Hora Clave", un programa político conducido por Mariano Grondona y también de "Georgina y Vos", de Georgina Barbarossa. Estuvo a cargo de la programación de Azul TV, antes de que volviera a llamase Canal 9. Además, junto a Beto Casella, estuvo en "La pregunta animal", "Medianoche de un día agitado" y "Todo por el aire".

Ya en 2008, estuvo al frente de "23 minutos" en C5N y un año antes, hasta el 2009, formó parte del programa "Tres Poderes" junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro. También condujo "Esta noche" en televisión y también "Gracias por venir, gracias por estar", acompañado de Julieta Prandi. De 2015 a 2017, junto a Carina Zampini y luego a Zaira Nara, encabezó el ciclo "Morfi, todos a la mesa". Desde 2016, estuvo al frente de "Morfi Café" y "La peña de Morfi", su último proyecto en TV, con Jesica Cirio.

Alberto Fernández y un conmovedor mensaje de despedida

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, se expresó a través de redes sociales y compartió un conmovedor mensaje de despedida junto a una imagen de Gerardo Rozín.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, manifestó: "Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo". Y cerró: "Abrazo sus seres queridos y familiares en este momento difícil".