¿Qué pasa si me olvido de pasar a retirar algo que compré y pasaron varios meses?

Cuánto puedo demorar en pasar a buscar algo que compré online.

Con el objetivo de reducir los costos finales de los productos que se compran de manera online, se puede elegir la opción de pasarlos a buscar en los momentos en que la tienda o shopping se encuentre atendiendo. Sin embargo, sin importar los motivos, hay chances de que uno posponga la actividad y se olvide de retirar aquello que compró de manera online.

Es bastante común que pase un tiempo desde el momento que se realizó la compra de un producto hasta que se pasa a buscarlo. A veces, la empresa que lo vende necesita llevarlo al local que se eligió como punto de retiro, pero en otras oportunidades los tiempos de las personas no son los mejores y cuesta generar un hueco en la agenda para concurrir al lugar.

"Hace como un año compré un libro de El gato y la caja en preventa y me olvidé de ir a buscarlo porque soy una re culeada. Me di cuenta ahora que me lo quería comprar (de nuevo). ¿Que dicen, paso a buscarlo y digo que estuve en coma?", expresó LadyLancing, como figura usuario de X (Ex Twitter). Lo particular es que todavía conserva el ticket de compra como para iniciar el proceso de retiro.

"Andá a ver que te dicen, capaz lo tienen guardado todavía", le señaló una persona. "Me pasó con un juego de toallas, los compré hace como 8 meses y tengo los pagos en la tarjeta pero quedaba lejos. Nunca pasé, ya me da verguenza ir", agregó una mujer. Lo cierto es que mientras el local se encuentre abierto y haya una forma de justificar el retiro del producto no debe haber ningún problema en obtenerlo.

Aunque hay un detalle a considerar, muchas veces las reservas de determinados productos dependen de las políticas que tenga la empresa. Algunas pueden determinar que vuelva a estar disponible para la venta en caso de que haya pasado un tiempo más que considerable, pero antes deben regresar el dinero que les entregaron por la transacción.

Furor por el descuento del 40% en el Banco Nación para estos negocios

La llegada de abril le permitirá a los clientes del Banco Nación poder acceder a una serie de descuentos que implicará el 40% de las compras realizadas en diferentes comercios, ya sea carnicerías y lugares barriales que se encuentren adheridos al nuevo programa de devoluciones. Este beneficio está disponible para aquellos que tengan tarjetas de crédito y débito emitidas por Visa y Mastercard que pertenezcan al BNA.

Algunos detalles a considerar es que el tope mensual es de $32.000, además los descuentos se aplican en compras realizadas todos los viernes, sábados y domingos de abril. Por semana, cada usuario tendrá la posibilidad de acceder a $8.000 que será devuelto a su cuenta o que figurarán en el resumen de la tarjeta como saldo a favor.