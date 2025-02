Bomba de calor: este lunes Buenos Aires romperá su propio récord histórico de calor.

La ola de calor llegó a Buenos Aires hace algunas semanas atrás y no dio descanso: pese a que hubo algunas lluvias, no trajeron alivio por más de 24 horas y luego la temperatura volvió a ascender. Pese a esto, parece que todavía no llegó la peor parte: según anunciaron, el lunes 10 de febrero se esperan las temperaturas más altas del verano.

Según anunciaron desde Metrored, el próximo lunes 10 se espera que Buenos Aires llegue a su pico máximo de calor. La información apunta a que se marcará un propio récord histórico de calor en Buenos Aires que se verá aliviado por las lluvias del día martes.

El lunes pasado, la Ciudad de Buenos Aires llegó a su temperatura más alta con 37,6 grados. Ahora, exactamente una semana más tarde se conoció que este lunes podría vivirse otro día de temperaturas extremas e incluso batir el récord histórico de temperatura en el mes de febrero. Pese al frente frío que llegó este domingo, que trajo alivio al calor con máximas de 30 grados, un frente frío llegará a la Patagonia durante el lunes, generando que el calor vuelva a condensarse en la parte centro del país.

De este modo, a media mañana ya se habrán superado los 30° y se espera el pico más alto de temperaturas para las 16 horas del mismo día, donde las temperaturas llegarán a los 38 y 39 grados, batiendo el récord desde 1906, donde se registró una temperatura de 38,7 en febrero. Afortunadamente, se espera que las lluvias del martes traigan un fuerte descenso del calor que durará varios días.

¿Por qué el ventilador tira aire caliente y cómo evitarlo?

Uno de los artefactos que más se usa durante el verano en la Argentina como en cualquier parte del mundo es el ventilador porque permite refrescar ambientes. Aunque sus efectos pueden volverse negativos cuando sus paletas comienzan a desprender aire caliente. Un problema que pocos saben cómo solucionar.

Algunos disfrutan de los beneficios del aire acondicionado mientras que otros recurren al ventilador. Un electrodoméstico que puede contar con varios diseños, debido a que hay versiones pequeñas, medianas, grandes y lo que van colgados del techo de la habitación. Cada uno ofrece ciertas ventajas pero después de un determinado tiempo dejan de percibirse.

Lo primero a mencionar es que el ventilador no se encarga de lanzar aire frío en la habitación que se encuentra, debido a que la función de sus paletas es mover lo que está en el ambiente. Entonces, una jornada de calor intenso provocará que haya menor presencia de una brisa fresca porque el clima dispone de valores elevados.

Por otro lado, la presencia de aire caliente proveniente del ventilador puede darse por un motivo que es poco frecuente. El motor del equipo puede calentarse y afectar directamente al funcionamiento. Lo mejor es apagarlo para que no se dañe y llevarlo a un técnico para que lo revise. Aunque muchas veces se registra este fenómeno por un uso excesivo.

Una forma de combatir el aire caliente es colocarle al ventilador por delante una botella congelada o un recipiente con cubitos de hielo para que las paletas muevan el aire frío que se desprenderá. Es una técnica ideal que sirve para dormir por las noches en caso de que no se pueda contar con un aire acondicionado.