Se viene un ciclón a Buenos Aires.

El 2025 empezó con cambios bruscos de temperatura y en las próximas horas está tendencia seguirá, según información del Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles de lo que se está viviendo en la Provincia de Buenos Aires

El meteorólogo Matías Bertolotti, de la primera mañana de TN, reveló que durante la tarde-noche de este jueves 2 de enero se vivirá un fenómeno climático que requiere que los argentinos se pongan a resguardo para evitar complicaciones. “Le ponemos movimiento a las nubes”, remarcó el meteorólogo frente a una pantalla para explicar el ciclón que se pegará en distintas partes de Buenos Aires.

“Esto es un clarísimo un ciclón, que se está desarrollando en estos momentos, es el que está haciendo que la humedad se inyecte en la parte de la Provincia de Buenos Aires, provocando chaparrones y tormentas aisladas, más allá del viento”, explicó el profesional. Además, detalló que el dato que hay que tener en cuenta es el viento que atraerá este fenómeno climático: “Para la tarde noche, parte del viento gira y va a seguir afectando la zona costera”.

"En la zona costera estas ráfagas de viento pueden estar alcanzar y estar superando los 60 y 70 kilómetros de viento", cerró. Por su parte, el Servicio Meteorólogico Nacional emitió un alerta amarillo para este jueves 2 de enero detallando que "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

"No tiene experiencia": meteorólogos rechazaron al nuevo titular del SMN

Tras un mes de acefalía, el Gobierno nacional designó el lunes pasado al ex combatiente de Malvinas Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, esta designación por parte del gobierno de Javier Milei fue repudiada por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), ya que afirmaron que Mauad "no tiene experiencia demostrable" en la temática y que no fueron consultados para la elección del director del SMN.

Mauad, licenciado, comodoro retirado y ex combatiente de Malvinas, fue designado al frente del SMN el lunes 30 de diciembre de 2024, a través del decreto 1129, publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión fue llevada a cabo por el Ministerio de Defensa que oficializó el puesto, en carácter "ad honorem” tras la renuncia de Alejandro de la Torre, y luego de un mes del área acéfala.

Según narró el comunicado de la CAM, este ente "solicitó vista del expediente de designación para Director del SMN, con el objeto de realizar comentarios por interés legítimo de nuestra asociación, el CAM, la cual vela por la defensa de los intereses de los profesionales del ámbito de la meteorología". Para la CAM, Mauad "no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007", donde se establece la creación y las actividades del SNM, ya que argumentaron que "no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología".

En cambio, señalaron que el título de licenciado en Ciencias de la Atmósfera, otorgado por la Universidad de Buenos Aires, "habilita para actuar académica y profesionalmente en forma independiente o en relación de dependencia". "Las competencias están vinculadas con la actividad meteorológica en general y en cualquiera de sus aspectos, la aplicación de las ciencias físicas de la atmósfera y su interacción con otras disciplinas", acotaron.