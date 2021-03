Dolli Irigoyen defendió a Claudia Villafañe y al precio de sus ñoquis

La cocinera, Dolli Irigoyen, habló de su paso por MasterChef y, luego de hacer un análisis sobre el rol del jurado y la performance de los participantes, se refirió a la polémica en torno al emprendimiento de ñoquis de la primera ganadora del certamen de famosos, Claudia Villafañe, y a diferencia de muchos, manifestó su apoyo.

Recientemente, la ex esposa de Diego Armando Maradona se subió a su popularidad y con la famosa receta de sus ñoquis, lanzó un box con los ingredientes para prepararlos en casa a un precio altísimo, una idea que no tardó en estar en el centro de la escena debido al el precio del producto, que si bien puede pagarse hasta en 18 cuotas, tiene un valor de 3.500 pesos. Lo que coronó a la polémica es que los ñoquis de la Tata pueden abonarse en 18 cuotas, pero con tal tasa alta de interés que ascienden a 7311 pesos.

Pese a esto, Dolli Irigoyen, en diálogo con Implacables, el programa que conduce Susana Rocasalvo, expresó: “La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir”. A continuación, justificó el precio del box teniendo en cuenta los parámetros de la alta cocina: “Vi por las redes... lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”.

En esta línea, insistió: “No importa que sean ñoquis o lo que sea, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso... porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis. Hubo gente, dio trabajo, le dio lugar al que transporta”.

La defensa de Dalma Maradona

En muy pocos días después de su lanzamiento lanzamiento y pese a las críticas, el emprendimiento de la campeona de MasterChef Celebrity tuvo tanto éxito que agotó la edición limitada de 500 unidades de cara al 29 de marzo, la fecha tradicional para disfrutar de esta comida. De esta manera, la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, Dalma no se quiso guardar para después la burla a los detractores de la cara propuesta pensada de alta gama.

Orgullosa de su madre, y con bronca típica que le generan las críticas a su familia, Dalma expresó a través de su cuenta de Instagram: “Qué alegría me da que se agotaron todas las box de ñoquis de la Tata. Y para los idiots que dijeron cualquier cosa... ¡Gracias! ¡Gracias por ayudar a agotar el stock!”.