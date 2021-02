Julieta Zylberberg hizo un fuerte descargo en sus redes con un pedido para el Gobierno de la Ciudad.

Julieta Zylberberg usó sus redes para realizar un urgente pedido al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por una situación que la tiene preocupada. Lo que sucede es que desde hace años lucha con sus vecinos porque en su casa caen unos enormes frutos con pinches que provienen de un árbol que está en la propiedad de al lado.

Julieta Zylberberg hizo un fuerte descargo en sus redes con un pedido para el Gobierno de la Ciudad.

Ya han pasado varios años desde que la actriz vive en esta casa y nunca pudo llegar a un acuerdo. Por este motivo, y desesperada por la situación, Zylberberg denunció a sus vecinos para que cortaran el árbol que une ambos patios.

Ahora, decidió hacer un video a través de su cuenta de Instagram y pidió ayuda al Gobierno de la Ciudad. "Estoy con un tema grave, hace años, y es que unos vecinos que tengo que rehúsan a podar como corresponde una araucaria que da a mi patio y que caen unos frutos que deben pesar 8 o 10 kilos y pinchan", empieza explicando la actriz.

"Pueden caer directamente sobre mi cabeza o la de mi hijo", señaló preocupada y consultó: "¿Qué se puede hacer? Ya no se cómo decírselo. A ver si me pueden ayudar".

La denuncia que sacude a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández no parece tener descanso de las polémicas, las denuncias y los juicios. Esta vez, fue un vecino del country en el que vive quien la denunció. ¿El motivo? Construyó un gimnasio vidriado en su casa que permite ver cómo entrena todos los días la mediática para mantener su cuerpo.

"Presentaron una denuncia en la Administración, porque dicen que hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?", preguntó Fernández mientras charlaban con Augusto Tartu Tartúfoli en Los Ángeles de la Mañana, donde ella es panelista y él estaba de invitado. El barrio privado en cuestión tiene una importante concentración de famosos además de la panelista: ahí también viven Tartu, Fabián Poroto Cubero con Mica Viciconte y Rocío Marengo con Eduardo Fort.

"Porque no tienen gimnasio ellos y entonces me rompen los huevos a mí. Fue un vecino, que no quieren decir quién, que hizo la denuncia y le dijeron ‘Señor, está en regla’. Yo hice todo mediante los planos", afirmó la panelista.