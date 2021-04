Cinthia Fernández atacó a Laura Azcurra y Actrices Argentinas: "Colectivo K-K"

Cinthia Fernández volvió a cruzar a Laura Azcurra y al Colectivo de Actrices Argentinas

Tras la respuesta de Laura Azcurra a los dichos de Cinthia Fernández, la angelita volvió a cruzar a la actriz por el trabajo del Colectivo de Actrices Argentinas. La réplica de la bailarina y futura candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires llegó por dos frentes: a través de Twitter y en Los Ángeles de la Mañana. "¡¡Mirá cómo se hace la irónica la señora!! Más ayuda menos chicana", publicó Fernández en la red social del pajarito a un video en el que la actriz contaba el funcionamiento del Colectivo de Actrices.

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen en MitreLive, Laura Azcurra le respondió a Cinthia Fernández por las acusaciones de la bailarina que aseguraba que nadie del Colectivo se había acercado a acompañarla tras su denuncia de violencia contra Matías Defederico, su ex pareja. "La colectiva es neutra, es multipartidaria", aclaró la actriz mientras aseguró que las distintas integrantes de la agrupación también tienen su militancia partidaria, de forma individual.

A través de Twitter, Cinthia Fernández acusó a Azcurra de kirchnerista poniéndole un emoji de los dedos en V y escribiéndole "kk". Además, la angelita aseguró: "Jamás las busqué a este grupete de chicas con intereses políticos". La panelista también pidió "más ayuda menos chicana", al considerar que las palabras de la actriz no fueron ciertas y solo buscaron provocar.

Pero esto no fue todo, porque Cinthia Fernández siguió con su descargo en Los Ángeles de la Mañana. "Yo nunca me acerqué al colectivo. Gracias a dios no las necesito, porque nunca estuvieron", comenzó asegurando la panelista. Inmediatamente después, Fernández comenzó a enumerar casos en los que el Colectivo de Actrices Argentinas no intervino ya que no se trataba de artistas "cool", como ella definió. De esta misma manera, la panelista afirmó que el Colectivo es "selectivo" con los casos que toma.

"Para mí son un colectivo K-K", disparó la ex participante del Bailando, haciendo alusión a una supuesta afinidad partidaria y queriendo jugar con un término que suelen usar opositores al gobierno. "No creo que sean neutras", opinó Fernández que también aseguró que el trabajo que hacen desde el Colectivo es un "circo, que tiene connotaciones políticas y que revictimiza".

Vale recordar también que Cinthia Fernández prepara su candidatura en las elecciones 2021 a diputada por la provincia de Buenos Aires. A principios de febrero, la panelista reveló que su intención era meterse en la política de la mano del partido Unite, el mismo que llevó a Amalia Granata a ser legisladora provincial de Santa Fe. De todos modos, actualmente Granata se alejó del partido que en las últimas elecciones presidenciales colocó a José Luis Espert a la cabeza de su lista.