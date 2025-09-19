Luchaba contra una dura enfermedad: murió un famoso actor argentino a los 80 años

Hace tiempo que luchaba contra una dura enfermedad.

El mundo de la música y el cine argentino está de luto tras la muerte de Yaco Monti, un verdadero referente de la canción melódica y el folclore cuyano. El artista, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, falleció el jueves por la tarde en Buenos Aires luego de enfrentar una dura enfermedad. Tenía 80 años y se había alejado de los escenarios hacía más de una década.

Su salto a la fama a nivel nacional llegó gracias al tema “Siempre te recordaré”, una canción que marcó a toda una generación y que logró más de 70 versiones en distintos idiomas. Sobre este éxito, Monti contó en 2019: “El gran impacto de mi vida fue ‘Siempre te recordaré’. Tiene más de 70 grabaciones en diferentes idiomas. Estaba dedicada a una muchacha en Mercedes”.

La despedida del músico se realiza este viernes en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, de 12 a 22 horas, según informaron sus hijos a través de las redes sociales. Jonathan, uno de sus tres hijos, expresó conmovido: “Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”. Por su parte, Facundo, otro de sus hijos que siguió sus pasos en la música, escribió: “Viejo querido, te vas de gira y me dejás el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado. Te amo”.

Quién fue Yaco Monti

Yaco Monti nació el 18 de diciembre de 1944 como Julio César Eugenio. Su nombre artístico surgió de un nombre bíblico y el apellido de su madre. Antes de dedicarse a la música, se formó en el Colegio Militar y también se graduó como electricista de aviación en la V Brigada Aérea. En sus propias palabras, él contó: “Se podía ser maestro o estudiar en la Fuerza Aérea. Maestro no quería ser. Me gustaban las motos, así que fui a la escuela militar”.

Su carrera musical comenzó de manera casual en Buenos Aires, cuando trabajaba en una fiambrería de Palermo y cantaba en una cantina llamada La taberna de Julio. Un día, un hombre que lo escuchó le sugirió que participe en un concurso en Uruguay, donde terminó ganando. “La cuestión es que me metí en un barco, llegué a Montevideo, gané y cuando volví estaba Pipo Mancera esperándome”, relató Monti en una entrevista.

Los éxitos de Yaco Monti como cantante

Además de “Siempre te recordaré”, su repertorio incluye canciones como “Volveré a San Luis”, “Amor desesperado”, “Un dolor de adiós” y “Lo que te queda”, esta última parte de la banda sonora de la película ganadora del Oscar Roma, de Alfonso Cuarón. A lo largo de su carrera, recorrió países como Estados Unidos, España, Chile, Perú y Colombia, lo que le permitió consolidar su música en toda América.

En 1969, Monti viajó a París para grabar un disco con el prestigioso director de orquesta francés Franck Pourcel. También se presentó en escenarios de renombre internacional como el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia de París, demostrando su alcance más allá de las fronteras argentinas.

La faceta de Yaco Monti como actor

Su faceta artística no se limitó a la música. Como actor, participó en películas emblemáticas del cine nacional como Escala musical (1966), junto a Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, y Escándalo en la familia (1967), protagonizada por Niní Marshall. Además, compuso canciones para artistas destacados como Leonardo Favio, Los Pulpos, Los Galos y la cantante mexicana Imelda Miller.

El legado de Yaco Monti es amplio y diverso, dejando una huella imborrable en la música melódica y el folclore, así como en la pantalla grande argentina. Su voz y sus composiciones seguirán resonando en la memoria de quienes disfrutaron de su arte durante décadas.