Ejercicios faciales y exfoliación: Las rutinas de cuidado de la piel antes de los Oscar

Desde tratamientos faciales hasta exfoliaciones con láser, las famosas recurrirán a toda una serie de rutinas de cuidado de la piel para lucir su mejor aspecto en la alfombra roja de los Oscar el domingo.

Esteticistas, dermatólogos y otros equipos de belleza se afanan en preparar a sus clientes antes de la ceremonia más importante de Hollywood, el colofón de la temporada de premios.

Entre los regímenes que aplican celebridades como la actriz Kerry Washington y la cómica Chelsea Handler está FaceGym, que se describe como "el hogar del fitness facial"

"Nos basamos en la idea de que, al igual que ir al gimnasio para ejercitar el cuerpo y transformarlo, se puede hacer lo mismo con el rostro y los más de 40 músculos que tenemos en la cara", explicó a Reuters Gianna Graham, entrenadora de FaceGym, en uno de los estudios de la marca en Nueva York.

Detrás de ella, un entrenador masajeaba con cuidado, hacía rodar una pelota y utilizaba un dispositivo de estimulación muscular eléctrica en una cliente.

"Llega a lugares de la cara que nuestras manos no pueden alcanzar, por lo que va a trabajar los micro músculos, así como los músculos regulares de la cara", dijo Graham.

"Va a tener más hidratación y suavidad debajo de la piel ... Las ojeras se disiparán. Y, en general, el lifting es realmente lo que les gusta ver (a las famosas)".

La consulta dermatológica Weiser Skin ofrece el popular Hollywood Laser Peel, en el que se aplica carbón líquido.

"Es una gran opción para inmediatamente antes de un evento de alfombra roja", dijo la dermatóloga Jessica Weiser, que es muy reservada sobre sus clientes famosos, mientras demostraba el procedimiento.

"Cuando disparamos el láser, el carbón se desprende y arrastra consigo una capa de células muertas de la piel. Y lo que hace es lograr los efectos de una exfoliación química sin tiempo de inactividad, enrojecimiento o efecto 'peeling'", dijo Weiser.

Bianca Edwards, esteticista de famosos afincada en Los Ángeles, que en su día realizó tratamientos faciales por valor de 5.000 dólares al boxeador Floyd Mayweather, dice que atiende a sus clientes dos veces la semana anterior a un gran acontecimiento.

"Me gustaría traerlos y hacerles algo como esto primero", dijo a Reuters mientras realizaba un tratamiento facial Beauty Peel para eliminar la piel muerta.

"Y luego, entre 48 y 72 horas antes de los Oscar, volvería a traerlos para hacerles otro pequeño tratamiento facial. Probablemente les aplicaría un poco de microcorriente. Eso va a ayudar a rellenar, levantar. Les haría un lifting facial de 72 horas", explica.

Edwards utiliza su herramienta de belleza, Ice Dice, para masajear la piel.

"Son tubos de acero inoxidable rellenos de glicerina para mantener la temperatura e imitar el hielo en la piel del cliente", explica. "Me gusta que mis clientes salgan con el aspecto de una dona glaseada".

(Reporting by Alicia Powell; Writing by Marie-Louise Gumuchian; Editing by Mark Porter)