Un estudio develó que el humano halló nuevos métodos de seducción: cuáles son

Un estudio de la Universidad de Kansas anunció el fin de las citas "tradicionales" y las relaciones como se conocen hasta ahora.

El amor es una cuestión que no puede despegarse del ser humano, sea cual sea la forma de interpretarse. Sin embargo, un reciente estudio científico reveló que, en los últimos años, los métodos de seducción tradicionales fueron reemplazados por nuevas formas de relacionarse a la hora de programar citas y establecer un vínculo amoroso.

El estudio realizado por un grupo de científicos pertenecientes a la Universidad de Kansas y posteriormente publicado en la revista Sexuality & Culture, reveló que la vida romántica está tornándose más igualitaria y sin hacer diferencia en cuanto a los roles de género. De forma paulatina, en la parejas heterosexuales, dejaron de seguirse estándares en cuanto a las actitudes que deberían tener o no cada uno de los involucrados en una relación sexo afectiva.

Según analizó el estudio, el esquema tradicional de citas que se conoce hasta el día de hoy, surgió a principios del siglo XX cuando empezaron a cambiar "los roles de género": los hombres tenían ingresos económicos, pero la gran mayoría de mujeres no. Entonces los hombres eran los "encargados" de conseguir oportunidades en el amor, ya que debían invitar a salir a una mujer, pagar la cuenta y dar los primeros pasos para conseguir contacto físico. Mientras que el rol de la mujer se limitaba a aceptar las insinuaciones y "dejarse cortejar" .

Sin embargo, luego de realizar una serie de encuestas, los autores del estudio llegaron a la conclusión que el clásico esquema de tres pasos para una cita romántica exitosa se encuentra en peligro de extinción. "Creo que es fascinante cómo las ideas y las normas influyen en los comportamientos de la gente, pero no necesariamente en las personas que no las interiorizan. No apliquemos las normas de los años 50 a los tiempos modernos", reveló Nancy Jo Kepple, coautora del estudio.

Cuáles fueron las conclusiones del estudio

El estudio de la Universidad de Kansas fue realizado a través de la encuesta a más de 20.000 estudiantes universitarios de Estados Unidos y reveló que el 64% de las citas entre jóvenes ya no se ciñen al plan tradicional de citas.

El principal descubrimiento de este estudio se relacionó a que en 88% de la casos los encuestados coincidieron en que no estaba mal visto que una mujer invite a salir a un hombre, pero en el 89% de las situaciones es el hombre quien da el primer paso. Sin embargo, si se marcó una gran diferencia en cuanto a la división de gastos, ya que la salida ya no depende económicamente solo del hombre sino que solo en el 65% de los casos se hace cargo de la totalidad de la cuenta.

Por otro lado, se hizo un gran descubrimiento en cuanto a los encuentros sexuales, ya que se determinó que el hombre inició el contacto solo en el 56% de los casos. Además se determinó que las probabilidades de coito aumentan en los caos en los que las mujeres invitan al hombre a salir. "En otras palabras, más del 60% de las citas violan el guion tradicional", determinaron los autores del estudio.