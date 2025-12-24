La relación de Christian Petersen que pocos recuerdan.

A fines de 2014, la vida sentimental de Christian Petersen quedó en el centro de la escena por un romance inesperado con Maju Lozano, una de las conductoras más queridas de la televisión argentina. El vínculo, que tuvo como particular impulsor a Darío Barassi, avanzó durante varios meses y no pasó desapercibido: hubo salidas públicas, gestos de cariño y mensajes afectuosos que dejaron en claro que la relación iba en serio.

Sin embargo, con la llegada de 2015 y cuando el año ya transitaba su tramo final, la pareja decidió ponerle punto final a la historia. Con el tiempo, ambos optaron por mantener un perfil bajo y evitaron profundizar públicamente en los detalles de la separación, lo que contribuyó a que el romance quedara casi en el olvido.

Maju Lozano y Christian Petersen tuvieron un breve romance.

En la actualidad, Christian Petersen atraviesa una etapa completamente distinta. Está casado con Sofía Zelaschi, chef a quien conoció durante su paso por El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Tras varios años juntos, formalizaron su relación con una boda celebrada en abril de 2025. Zelaschi, además, desarrolló su propio camino como cocinera y empresaria, y compartió con Petersen distintos proyectos tanto personales como profesionales.

Por qué se separaron Maju Lozano y Christian Petersen

Años más tarde, fue la propia Maju Lozano quien recordó aquella etapa en una entrevista con Catalina Dlugi y explicó con honestidad por qué la relación no prosperó. “No teníamos nada que ver”, aseguró, al tiempo que aclaró que, aunque el vínculo funcionó en su momento, las diferencias personales terminaron pesando más. “En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, reiteró.

Lejos de los conflictos, la conductora destacó que mantiene una buena relación con la mayoría de sus exparejas y reflexionó sobre los lazos afectivos del pasado: “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede…”. Y agregó: “A veces no se puede porque terminan mal las relaciones, pero uno es una persona grande, comparte cosas, intimidades, y en su momento uno los quiso mucho”.