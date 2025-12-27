Cómo está Christian Petersen hoy: el nuevo parte médico sobre su salud.

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que se conociera el nuevo parte médico oficial difundido tras su traslado a la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido chef argentino, de 56 años, permanece internado en el Hospital Alemán, donde continúa su tratamiento luego de más de diez días de atención médica en San Martín de los Andes. El viernes 26 de diciembre se concretó finalmente el operativo sanitario que permitió su derivación a un centro de mayor complejidad, una posibilidad que había sido evaluada desde hacía varios días debido a la gravedad inicial de su cuadro.

Desde la institución porteña emitieron el primer comunicado formal para llevar tranquilidad sobre su estado actual. El parte médico, firmado por el director médico del Hospital Alemán, doctor Norberto Mezzadri, señala: “El traslado sanitario se realizó sin complicaciones y permitió que el paciente continúe su atención en un establecimiento de mayor complejidad. Al arribar al Hospital, el paciente se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”.

Christian Petersen se encuentra internado tras sufrir una descompensación escalando una montaña.

El chef había sido atendido inicialmente en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde su estado fue considerado delicado durante los primeros días de internación. Con el correr del tiempo y una leve evolución favorable, los profesionales lograron estabilizarlo lo suficiente como para autorizar el traslado aéreo a Buenos Aires.

Cómo fue el accidente de Christian Petersen

El episodio que desencadenó el delicado cuadro de salud de Christian Petersen ocurrió durante una excursión en la Patagonia. El chef se encontraba realizando una actividad de montaña con el objetivo de ascender al volcán Lanín cuando comenzó a manifestar un marcado deterioro físico. Según relataron medios locales, el guía a cargo del grupo advirtió que uno de los excursionistas no se encontraba en condiciones y dio aviso inmediato a los guardaparques de la zona.

A partir de esa alerta, se activó el protocolo de emergencia y Petersen fue asistido en el lugar antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud. En el primer contacto médico se detectó una fibrilación auricular, lo que motivó su ingreso a terapia intensiva. Durante los primeros días su estado era delicado, con asistencia respiratoria mecánica y un estado hemodinámico inestable que obligó a extremar los cuidados.

En la víspera de Navidad, la familia del chef compartió un mensaje público para agradecer el acompañamiento y llevar calma. Allí explicaron que el episodio estuvo vinculado a un importante estrés físico provocado por el esfuerzo extremo durante el ascenso, lo que derivó en una descompensación que afectó a varios órganos.