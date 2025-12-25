La familia de Christian Petersen rompió el silencio.

Luego de jornadas marcadas por la preocupación y la falta de información oficial, la familia de Christian Petersen decidió dar su versión de los hechos. Lo hizo mediante un comunicado publicado en redes sociales durante la Navidad, donde no solo agradeció el acompañamiento recibido, sino que también aclaró qué fue lo que desencadenó la grave descompensación que derivó en su internación.

El texto dejó en claro que el cocinero atravesó una situación crítica tras realizar un esfuerzo físico extremo durante el ascenso al volcán Lanín. Según detallaron, el diagnóstico inicial fue advertido a tiempo por el guía de la excursión, quien ordenó su inmediato traslado al Hospital de Junín de los Andes. Allí, el cuadro evolucionó hacia una descompensación multiorgánica que obligó a reforzar los cuidados médicos y derivarlo posteriormente a un centro de mayor complejidad.

Lejos de alimentar versiones alarmistas, el mensaje familiar buscó llevar tranquilidad. “Esta Navidad nos encuentra agradecidos por la franca mejoría de Chris”. La familia subrayó que, más allá del interés que genera la figura pública del chef, este es un momento que requiere calma, cuidado y privacidad. “Lo más valioso que Chris y la familia necesita es el respeto y la amorosa valoración de la vida”, señalaron.

La palabra de Roberto, el hermano de Christian

A esas palabras se sumó el testimonio de Roberto Petersen, hermano del cocinero, quien también utilizó las redes para llevar tranquilidad. “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y a la fuerza que lo caracteriza”, escribió, y cerró con un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido en este momento difícil.