"Descompensación multiorgánica": trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires y así se encuentra actualmente

Christian Petersen evoluciona de su problema.

La salud de Christian Petersen generó preocupación en los últimos días y este sábado 27 de diciembre se conoció una novedad clave sobre su estado: el reconocido chef fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y quedó internado en el Hospital Alemán, donde continuará con su recuperación bajo estricta supervisión médica.

Según informó Infobae, con fuentes de la institución médica, el cocinero ya se encuentra estable en el sanatorio porteño, luego de haber permanecido más de diez días internado en el Hospital de Junín de los Andes, tras sufrir una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

¿Qué le van a realizar ahora a Christian Petersen?

El chef de 56 años, una de las figuras más emblemáticas del Canal Gourmet, será sometido en las próximas horas a estudios de rutina y evaluaciones específicas vinculadas a su cuadro clínico. Desde el Hospital Alemán adelantaron que durante este sábado se emitirá un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su evolución.

¿Qué le pasó a Christian Petersen y por qué fue internado?

En medio de versiones cruzadas y luego de un fuerte comunicado de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, la familia de Petersen decidió llevar tranquilidad y explicar con detalle lo ocurrido. A través de las historias de Instagram del propio chef, compartieron un mensaje en el marco de la Navidad, destacando una evolución favorable.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron, y agradecieron especialmente el profesionalismo de los equipos médicos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, quienes atendieron un “cuadro que en principio parecía más sencillo”.

Christian Petersen evoluciona favorablemente.

En el comunicado, la familia explicó el origen del problema de salud. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín”, detallaron.

Ese sobreesfuerzo derivó en un cuadro preventivo cardiológico, que inicialmente concentró la atención médica. Sin embargo, la situación se fue complejizando. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”, señalaron, dando cuenta de la gravedad del episodio.

El traslado a Buenos Aires marca una nueva etapa en la recuperación de Christian Petersen, quien continúa bajo observación médica, pero con signos alentadores que renuevan la esperanza sobre su pronta mejoría.