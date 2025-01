Usuarios chinos y estadounidenses de RedNote encuentran un raro espacio para intercambios

Foto de Archivo: Ilustración del logo de RedNote, conocido en China como Xiaohongshu

Desde el pesimismo económico hasta el cinismo sobre el marxismo y los temores sobre la posibilidad de una guerra, los usuarios chinos y estadounidenses de RedNote participaron esta semana en intercambios francos poco frecuentes que pusieron a prueba los límites de la censura en la plataforma china de redes sociales.

La aplicación, también conocida como Xiaohongshu, o Pequeño Libro Rojo en China, ha experimentado una oleada de nuevos usuarios estadounidenses en un momento de creciente tensión geopolítica entre las dos potencias mundiales.

La afluencia de casi 3 millones de usuarios estadounidenses a principios de esta semana se ha visto impulsada por la inminente prohibición estadounidense de TikTok, de propiedad china y utilizada por 170 millones de estadounidenses, por motivos de seguridad nacional.

La oleada de "refugiados de TikTok" estadounidenses proporcionó a China una victoria de relaciones públicas que los medios de comunicación estatales aprovecharon. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que Pekín apoya los intercambios entre personas. El Diario del Pueblo afirmó que los refugiados estadounidenses de las redes sociales habían "encontrado un nuevo hogar".

"En China ha surgido un relato popular: la idea de que los estadounidenses que llegan a Xiaohongshu han salido de sus propias cámaras de eco", afirmó Rose Luqiu, profesora de Periodismo de la Universidad Baptista de Hong Kong.

Muchos hilos de discusión populares en Xiaohongshu en los últimos días han tocado temas que normalmente son tabú en China.

"Me siento perdido. Intento encontrar el sentido de la vida. No me gusta mi trabajo, pero necesito un sueldo", escribió un usuario chino.

Otro usuario chino respondió a una pregunta sobre los temores ante el futuro: "Probablemente no esté permitido hablar de ello aquí, pero a muchos nos preocupa la posible guerra (por Taiwán)".

Los analistas han especulado sobre cuánto tiempo más puede permanecer abierta esta rara laguna. La plataforma se ha esforzado por mejorar su capacidad de moderación en inglés, según han declarado a Reuters personas familiarizadas con la empresa.

RedNote, una empresa privada de 12 años de antigüedad considerada como posible candidata a la salida a bolsa, no ha hecho comentarios sobre los intercambios desde que el número de usuarios estadounidenses se disparó esta semana.

Las publicaciones de los últimos días han ido de lo trivial a debates francos sobre salud mental, género y sexualidad, así como sobre la actual recesión económica de China, que suelen estar fuertemente censurados en plataformas nacionales chinas como Weibo.

China controla internet mediante un sistema conocido como el "Gran Cortafuegos", y las publicaciones en las redes sociales se censuran sistemáticamente cuando se consideran perjudiciales para los intereses nacionales. Redes sociales extranjeras como Instagram y X están bloqueadas, un sistema que ha creado un mercado cautivo para las alternativas nacionales.

Una publicación en inglés en Xiaohongshu en la que se preguntaba a los chinos por su salud mental atrajo más de 4.000 comentarios antes de ser retirada el viernes.

"Como estudiante que acaba de graduarse, mis compañeros están preocupados porque no encuentran trabajo o porque están oprimidos en el trabajo... en mi instituto se producen suicidios todos los años", escribió un usuario.

Rush Doshi, experto en China y ex alto funcionario de la administración Biden, escribió en X que RedNote se había convertido en "casi un túnel bajo el cortafuegos para llegar directamente a los ciudadanos de la RPC", un hecho que, según él, supone un reto para Pekín.

A pesar de la franqueza que se aprecia en algunos ámbitos, algunos usuarios estadounidenses se quejaron en X de no poder ver ciertos contenidos o de tener restricciones de cuenta tras publicar sobre temas políticamente delicados, entre ellos cuestiones LGBT.

(Reportaje de Laurie Chen; Reporte adicional de Kevin Krolicki y Beijing Newsroom; Edición de Frances Kerry, Editado en español por Juana Casas)