La China Suárez y Lali Espósito, juntas en un nuevo proyecto: "Ya estamos hablando de eso"

La China Suárez confirmó que se viene un nuevo proyecto con Lali Espósito.

Recientemente, la actriz Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez, les respondió a sus fanáticos una pregunta que, seguramente, más de uno se hacía: si alguna vez va a volver a trabajar con Lali Espósito. Las primeras tiras televisivas de Cris Morena en las que las dos estrellas compartieron pantalla fueron Chiquititas y Rincón de Luz. Años más tarde, volvieron a actuar juntas en Casi Ángeles.

Actualmente, tanto la China como Lali están haciendo sus proyectos personales por separado. Mientras Eugenia estuvo muy ocupada con la novela Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), Lali protagonizó Sky Rojo, serie española de Netflix, y en este momento desempeña el rol de jurado en La Voz Argentina, junto con Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

Probablemente por esto último, no faltaron los rumores de distanciamiento y de peleas entre las dos actrices, que se conocen desde los 10 años y que además comparten el mismo barrio. Esta semana, todo se aclaró cuando Suárez habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y un seguidor le cuestionó: “¿Volverías a trabajar con Lali?”. En respuesta, ella aseguró: “Pero claro. Ya estamos hablando de eso”. Debajo de su respuesta, etiquetó a Lali. Hasta ahora, no se develó ninguna información al respecto.

Por otro lado, el pasado 23 de julio fue la ceremonia de los premios Gardel 2021. Debido a la pandemia de coronavirus, el evento se desarrolló de forma virtual. Lali se llevó el premio a Canción del Año por “Ladrón”, feat con Cazzu, publicado a fines del año pasado. Para demostrarle su apoyo a su amiga, la China publicó una foto de Espósito, en donde se la veía de espaldas, y debajo escribió: “La reina”.

El escándalo con Pampita y los rumores de embarazo

La semana pasada, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, exesposa del actor Benjamín Vicuña, se convirtió en madre por quinta vez. La China, que actualmente está casada con Vicuña, aprovechó la oportunidad para enviarle su afecto a través de las redes sociales, en donde le comentó con cuatro emojis: un moño rosa, un corazón rojo, un angelito y un osito de peluche. Algunos internautas valoraron el gesto, pero otras figuras públicas, como el periodista Ángel de Brito, lo cuestionaron frente a las cámaras.

Durante su aparición en Los Ángeles de la Mañana, el conductor expresó: “A mí no me parece mal que vayan a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí”. Mientras tanto, los fans de la China, quienes meses atrás habían sospechado que estaba embarazada de una nena por una foto que publicó en Instagram, pidieron una respuesta. “¿Serías madre otra vez?”, le preguntó un seguidor. “Sí, pero en unos años. Por ahora no”, contestó ella.