La madre de Chano cruzó a los medios: "Ve la tele y se ilusiona, inventan"

Marina Charpentier desmintió las versiones que indican que al músico ex Tan Biónica ya le sacaron los puntos y sostuvo que esa información falsa "hace mucho daño".

Si bien la recuperación de "Chano" Charpentier marcha lentamente bien, su madre Marina estalló contra algunos medios de comunicación. En el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece, la panelista Andrea Taboada reveló algunos mensajes que intercambió con ella, en los que le reconoció que su hijo "ve la televisión y se ilusiona, inventan".

"A ´Chano´ no le sacaron los puntos’”, aclaró en contraposición a lo que se informó en las últimas horas. La periodista añadió acerca de la mamá del músico de 39 años, que es el excantante de Tan Biónica: “Me dijo ‘yo no sé de dónde sacaron la información, pero me hace mucho daño". Y detalló al respecto: "Ayer a la noche (martes 10 de agosto de 2021) le escribí por los rumores del alta médica y me contestó hoy a la mañana. Ella me dijo ‘todavía no sabemos’”.

Además, Taboada aseguró que la madre de "Chano" Charpentier “está tratando de preservar a su hijo permanentemente, por eso por el momento es bastante escueta con la información". Y completó: "También le pregunté sobre las posibilidades de un tratamiento para las adicciones y me dijo que todavía no se sabe”.

El accidente con "Chano" Charpentier

Luego de haber intentado apuñalar a un efectivo con un cuchillo en medio de un brote psicótico en el cual también agredió a su madre, con quien comparte una vivienda en un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, Santiago Moreno Charpentier quedó seriamente lastimado, al punto de que le tuvieron que extirpar el bazo, el cuerpo y la cola del páncreas, y el riñón izquierdo.

El triste hecho ocurrió en el Barrio Parque La Verdad (Ruta 39, Provincia de Buenos Aires), donde el artista se estaba reponiendo por el consumo de estupefacientes. Por otro lado, una fiscalía de la mencionada jurisdicción le inició una causa a "Chano" por "atentado, resistencia a la autoridad y lesiones", aunque las investigaciones sobre todo lo sucedido continuarán en los próximos meses.