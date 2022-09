Chano Charpentier destrozó a Justin Bieber en Twitter y al rato lo borró

Chano Moreno Charpentier sorprendió con un picante tuit contra Justin Bieber que borró al rato.

Chano Moreno Charpentier se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días por un tuit muy picante contra Justin Bieber. Pese a que el cantante argentino solo respondió de forma directa a una pregunta que le hicieron en Twitter, y ante la repercusión que tuvo, decidió borrarlo para no generar más controversia.

La cancelación de los recitales que iba a realizar Justin Bieber en La Plata por problemas de salud generó un sinfín de reacciones en toda la sociedad. Desde las lamentaciones de los fanáticos que se encontraban acampando en el Estadio Único esperando para ver a su ídolo hasta los comentarios de otras celebridades, las opiniones fueron muy variadas.

En ese sentido, un usuario de Twitter quiso saber qué pensaba Chano Moreno Charpentier sobre lo sucedido y le preguntó directamente: "¿Qué opinás de lo que pasó con Justin Bieber y su concierto en Argentina?". Sincero, el cantante dio una respuesta que dio que hablar, pero se arrepintió y a los pocos minutos lo borró.

El tuit que Chano escribió y al rato borró.

"Lo amo a Justin. Igual, yo mil veces toqué con la cara paralizada", disparó el exlíder de Tan Biónica. Pese a que a los pocos minutos lo borró, diversos usuarios lograron capturar su respuesta y la misma se volvió viral instantáneamente. De esta forma, Chano dio a entender que en más de una ocasión no subió al escenario en las mejores condiciones.

Por otra parte, el ex-Tan Biónica también fue tendencia porque hubo varios usuarios que lo compararon con el músico canadiense. "Justin Bieber se siente mal y cancela un show. Chano recibe un balazo y casi pierde todos los órganos por poco, y te mete varias funciones en el Luna Park. Vieron que el que quiere, puede", "Que aprendan de Chano. Todo puesto y recién baleado te hace 15 shows en una sola noche" y "The virgin Justin Bieber que cancela su show en argentina por 'problemas de salud' vs the chad chano que sobrevive a un balazo y a los cinco meses te mete tres Luna Park seguidos", fueron solo algunas de las comparaciones en redes.

Justin Bieber en Argentina 2022: cómo será la devolución de tickets

Las devolución de los tickets de los shows para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata será realizada automáticamente. A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09.

A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago:

Si compraste con tarjeta de crédito verás el reintegro en el próximo resumen o en el siguiente.

Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Ante cualquier duda, se podrán contactar al siguiente mail indicando número de DNI: devoluciones@livepass.com.ar.