No más audios de WhatsApp: la función que cambiará todo en la app

Los audios de WhatsApp pasarían a la historia con la nueva función que la aplicación de mensajería prepara para sus próximas actualizaciones.

WhatsApp prepara una nueva actualización que tendría un cambio radical para todos los usuarios a nivel mundial. Los audios fueron una de las funciones más esperadas de la app, pero con el tiempo se volvieron un problema y eso podría cambiar con la flamante idea que se impondrá en breve.

La aplicación líder mundial en mensajería instantánea no deja de perfeccionarse y siempre lanza cambios para mejorar la experiencia del usuario. Con menor o mayor éxito, las modificaciones alteran la forma de usar la aplicación, aunque ninguna fue tan útil como los audios. Pero algunos usuarios abusan de estos y envían verdaderos discursos que se hacen tediosos o difícil de escuchar en el celular. Si bien la función de acelerarlos ayudó un poco, nada se compara con la nueva utilidad que planea WhatsApp.

Chau audios de WhatsApp: la nueva función que lo cambia todo

La aplicación propiedad de Meta (ex Facebook) no quiere limitar el uso de audios, pero sí ayudar a quienes lo reciben a transitar mejor el momento de escuchar un mensaje de voz muy largo. Para eso, retomaron un viejo trabajo que dejaron por la mitad y que concluirá con un función revolucionaria.

Se trata de un servicio de transcripción de los audios, para poder leerlos sin necesidad de escuchar el mensaje, según reveló el portal especializado en adelantar las novedades de WhatsApp WABetainfo. Esta funcionalidad había sido explorada con anterioridad, pero luego su desarrollo fue interrumpido en septiembre de 2021.

Esta función también existe en otras aplicaciones de mensajería como Telegram, aunque en este caso es parte de las posibilidades del paquete premium. Antes, las trasncripciones podían hacerse con bots diseñados por usuarios.

¿Cuándo estará disponible la nueva función? De acuerdo con la información del medio especializado, la transcripción de audios de WhatsApp ya está disponible en la última versión beta de la aplicación para los dispositivos de Apple con sistema operativo iOS (v23.3.0.73). Esta opción se realiza de manera local en el dispositivo a través de la descarga del paquete de idioma, por lo que el contenido de la nota de voz nunca se comparte con WhatsApp o Apple, de forma que la privicidad de los datos del usuario se mantenga resguardada.

Por lo pronto, WABetainfo no dio información al respecto de qué pasará con los dispositivos móviles que tienen sistema operativo Android y no se conoce una fecha para la llegada de la función, aunque se descarta que será implementada en no mucho tiempo.