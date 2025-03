¿Cuál es el celular con mejor cámara que le compite a los iPhone?

Qué celular tiene mejor cámara que un iphone

El mercado de los celulares es bastante amplio y cada año se va renovando con equipos que disponen de una serie de características que tienen la promesa de ser únicas. Una de las marcas que más innova es Apple por medio de los iPhone, pero la misma se encuentra amenazada por otra que promete tener una cámara de fotografía con un elevado grado de exactitud en la toma de colores.

De acuerdo al tipo de uso que se le entregue a los celulares, algunos buscarán tener un equipo con una batería que permita darle un uso prolongado durante el día, así como otros prefieren que dispongan de un hardware determinado para ciertas acciones. La calidad de las fotografías y los videos es algo que preocupa y bastante a los profesionales que trabajan con sus equipos.

"Hi Nova 12Z es presentado con una cámara de 108 MP y batería de 4500 mAh para la gama media", expresó Isa Marcial, como figura su usuario de X (Ex Twitter). A pesar de ser un producto que no dispone de componentes premium, se busca diferenciar en el mercado con una cámara con gran capacidad al momento de tomar fotografías. Otra de las características destacadas que ofrece es una memoria de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Sin embargo, no soporta conectividad 5G.

Está claro que ofrece una clara ventaja respecto a los 48 MP que Apple colocó en los iPhone 16 Pro Max, pero la diferencia de tecnología disponible en cada dispositivo es grande. Si bien, es importante la cantidad de píxeles, la calidad de la fotografía en el celular de la manzanita es más que notable ya sea en un plano normal, gran angular o macro. Además permite conservar la calidad al momento de subirlas a las redes sociales. Mientras que el otro dispositivo busca destacarse por el zoom.

Cuáles son los mejores 5 celulares iPhone para comprar en 2025, según la Inteligencia Artificial

Los beneficios que la Inteligencia Artificial ofrece son varios pero hay que saber usarlos para recolectar la información de manera correcta y que no se filtre ningún tipo de dato que pueda ser erróneo. Al momento de examinar que celular es recomendable comprar, los resultados que Gemini, la aplicación de Google, entrega son más que interesantes en relación con los equipos de iPhone.