Cómo saber si te bloquearon de WhatsApp: los 4 datos a tener en cuenta

En WhatsApp existe una manera, con la que se impide la comunicación entre dos usuarios dentro de la plataforma. Cuáles son los motivos que confirman que una persona te bloqueó en la popular aplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular den planeta. Su uso alcanzó un lugar indispensable en la vida de las personas, ya que les permite mantener el contacto con sus seres queridos, ya sea a través del envío de un mensaje de texto o una llamada por audio o video. A veces no todo se presenta de la mejor manera porque en algunos momentos aparecen problemas para comunicarse entre los usuarios y por eso aparecen los interrogantes sobre un posible bloqueo en esta aplicación.

Se debe tener en cuenta que para saber si una cuenta ha sido bloqueada por otro usuario hay varias maneras para poder comprobarlo y todas se pueden hacer desde el propio teléfono. En caso de corroborarlo, lo más importante es que se pueda respetar la decisión de esta persona, ya que esta no desea hablar con el bloqueado.

¿Tienes sospechas de que un contacto te bloqueó en WhatsApp?

Es un momento bastante incómodo e incluso en algunos casos genera mucha ansiedad y esto se debe a la imposibilidad de que los mensajes sean respondidos por parte de la otra persona. ¿Cómo comprobar que otro usuario te bloqueó en Whatsapp?

La primera manera es confirmar que la otra persona mantenga su estado en línea en la ventana de chats. Es importante tener en cuenta la configuración de privacidad de cada usuario, que también impedirá apreciar su última hora de conexión en la popular aplicación.

El segundo punto para corroborar el bloqueo en la app se relaciona con la actualización de la foto del perfil de este contacto. Si cuando se conversaba con esta persona se podía apreciar su foto y ahora no aparece, esto puede dar un indicio de la decisión que tomó.

La tercera alternativa es por medio del envío de un mensaje al contacto en particular. Cuando se elimina cualquier forma de comunicación en este escenario los mensajes solamente recibirán un tic en lugar de los dos que ratifican que, al menos, ya fue entregado. Se recomienda no prestarle mucha atención a esta opción, ya que esto también ocurre cuando el usuario tiene el dispositivo apagado o no cuenta con una buena conexión de datos móviles.

Por último, si con todo lo anterior no se obtuvo una respuesta satisfactoria, se puede intentar una llamada a través de esta plataforma. Si se probó varias veces y la otra persona no contesta, se confirmará la sospecha.