La actriz Carina Zampini se encuentra aislada y a la espera del resultado de una prueba PCR para saber si se contagió coronavirus, luego de que se diera un caso dentro de El Gran Premio de la Cocina.

La conductora de El Trece había sido invitada a Los Ángeles de la Mañana para realizar una entrevista, pero debió ausentarse luego de que se conociera que Juan Marconi, su compañero en el concurso de gastronomía, dio positivo de COVID-19.

"Lamentablemente no voy a poder estar hoy en @LosAngeles_ok, nuestro compañero ,Juan Marconi dio positivo de COVID-19 , por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente, me siento perfecta y sin ningún síntoma", reveló Zampini en sus cuenta de Twitter.

Marconi dio positivo de coronavirus

Pocos minutos más tarde del mensaje de Zampini, fue el propio Juan Marconi quien habló con el programa que conduce Ángel de Brito para comentar cómo se encuentra de salud. "No tengo nada de síntomas hasta el momento. Cuando te dan el positivo empezás a carburar la cabeza. El martes estuve con amigos al aire libre y el miércoles ya uno dijo que se sentía mal y fueron cayendo de a uno. Enseguida le avisé a la productora y no fui más a grabar. El viernes decidí hisoparme y me dio negativo. Me quedé tranquilo pero al ver que seguían cayendo mis amigos, me hisopé ayer de vuelta y ahí dio positivo", señaló.

Sobre la reunión con sus amigos, el periodista justificó que estaban "al aire libre comiendo un asado", pese a que la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) comenzó recién el lunes 9 de noviembre. "Pero viste como es, en un momento te confundís de vaso o de cubierto. Me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse", afirmó.

Por lo pronto, su ausencia no se notará en el vivo del programa, ya que el ciclo tiene varios episodios grabados de antemano, como ocurrió con MasterChef Celebrity o Bienvenidos a bordo. De esa forma, el ciclo no perderá continuidad en la pantalla de El Trece

¿Carina Zampini tiene un romance con un conductor de TN?

En los últimos días, surgieron rumores sobre un supuesto romance entre Zampini y uno de los conductores de TN, Federico Seeber.

“Carina Zampini y Federico Seeber. En Canal Trece todos hablan de un romance entre ellos. Él es el tira tiros del canal. Decían que él estaba con una conductora hot, pero lo cierto es que Zampini empezó a preguntar por este muchacho en maquillaje, y bueno, empezó la simpatía, pidieron los teléfonos, palabra va, palabra viene...”, aseguró Rodrigo Lussich en América TV.

Sin embargo, el periodista del Grupo Clarín desmintió la noticia. Fue Ángel de Brito quien mostró un chat con el presentador, donde él asegura que se trata de una fake news.