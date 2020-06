Uno de los asistentes más importantes de Guido Kaczka decidió pegar el portazo de manera inesperada. Al menos, así lo fue para el conductor, quien recibió la noticia por medio del propio empleado. Axel Neri, que en el año 2019 fue uno de los protagonistas destacados del programa en Canal 13, tomó la de terminación de dar un paso al costado luego de no tener la misma motivación para continuar en el envío televisivo.

“Desde hace unos meses venía pensando qué hacer con todo lo que me rodea. En realidad lo que me estaba pasando era un proceso de introspección que no tenía que ver con el programa y que la cuarentena profundizó mucho. Al principio todo me revolcó, me cacheteó y me dijo: ‘Flaco, vos tenés que ordenar tus prioridades’”, aseguró Neri, en diálogo con Infobae.

Axel fue quien animó las noches de Una noche familiar (así se llamaba en 2019 lo que hoy se conoce como Bienvenidos a bordo) acompañando a Kaczka con una alegría característica y con el hit bailable de 'Leña para el carbón'. Al sonar este tema musical, Neri se disponía a bailar para que tanto los presentes en el estudio como los televidentes en sus casas pasaran un momento de alegría.

Por otra parte, manifestó que ya no contaba con la misma motivación para continuar en el ciclo de Kaczka: “A nivel general había algo que me estaba haciendo ruido, no estaba satisfecho conmigo mismo. Al comienzo de la cuarentena me agarró un ataque de pánico... de ansiedad... pero los venía evadiendo. En lugar de resolverlo, me llenaba de trabajo y actividades para no pensar, pero decidí enfrentar lo que me estaba pasando”.

"Tuve una charla con Guido. Me costaba cerrar esta etapa porque estoy muy agradecido y me dio cosas buenas este trabajo, eso me daba culpa, me era difícil decirle ‘chau’. Nunca tuve una pelea, ni una discusión con nadie, esta decisión es algo mío solamente. Tuvimos una charla hermosa y me dio un voto de confianza en lo que quiero hacer a futuro”, sentenció el renunciante.

Con la pandemia, el programa se reinventó y Axel Neri pasó de "estrella" a ser un asistente más que sostenía el micrófono de palo largo a los taxistas que buscaban llevarse el "lingote". Esta situación, por lo visto, agudizó su situación y decidió dar un paso al costado.