La madre de Yanina Latorre, la controvertida panelista de Los Ángeles de la Mañana, sufrió un duro accidente en la vía pública luego de tropezar y caerse al asfalto. Este golpe le generó un impactante hematoma en su rostro, que luego exhibió al aire del programa en donde trabaja su hija.

Violando el aislamiento preventivo y obligatorio, y siendo integrante del grupo de riesgo debido a su avanzada edad, Dora Caamaño dialogó con Ángel de Brito relatando lo que ocurrió: "Me caí el viernes, caminando por Loreto y Obligado. Me caí fuerte y me dí la cara contra el piso, no tengo nada, no me duele nada".

Luego de ser apercibida por el conductor y por su propia hija, incitándola a que se quede en su casa para preservar la salud, la señora exclamó: "Miren, yo me lavo las manos, uso barbijo y hago todo bien, pero salgo. Hago lo que quiero, que me importa. No me voy a quedar encerrada, hasta (Marcelo) Longobardi lo dijo, 'dejen a la gente en paz'".

"Salí donde quieras Dora, pero no te caigas. Todos los días tenés un problema. Que el pago de las cuentas, que la caída, que el barbijo, que querés que te baje una aplicación para ver una serie, yo no doy más", agregó Yanina Latorre, visiblemente angustiada por los desacatos de su madre.