El conductor de Canal 13 Diego Leuco vivió un incómodo momento cuando un desocupado, que hacía una fila en Wilde para conseguir trabajo en un bar, criticó al gobierno de Mauricio Macri y lo responsabilizó por la situación de la Argentina.

El joven estaba en la fila que según Canal 13 contó con 1500 postulantes para 15 puestos y en ese momento llegó el cronista Daniel Malnatti para consultarle si era la primera vez que venía a este lugar a pedir empleo.

El joven trabajador respondió que no era la primera vez, que había ido el día anterior cuando había más personas y que había decidido regresar para intentar conseguir el empleo.

"No esperaba tanta gente, pero pasa que el lugar es conocido y la difusión fue muy grande. También fueron tres años de macrismo y una pandemia, yo sé que si no hubiera pandemia no estaría acá", lanzó el joven.

Como respuesta, Malnatti dijo en referencia al macrismo y la pandemia que fue un "cóctel explosivo". Leuco desde el piso agradeció la nota con un tono de molestia y continuó con el programa. La crítica al macrismo no le debe haber caído bien.

Las cifras de desempleo en Argentina

Pese al decreto que impide los despidos, en el segundo trimestre aumentó la tasa de desocupación hasta un 13,1%. Según informó el INDEC, respecto al primer trimestre, previo al arribo de la pandemia al país, el desempleo aumentó en 2,7 puntos porcentuales y si se lo compara con un año atrás, el incremento fue de 2,5 puntos. De esta forma, si las cifran se proyectan a 44 millones de habitantes, habría unos 2,2 millones de personas afectadas por el desempleo. "El incremento de la tasa se vio influenciado tanto por el aumento del número de personas que no pudo trabajar –aunque buscó activamente–, como por la reducción de la población económicamente activa total", explicó el comunicado oficial.

La cantidad de desocupados ascendió a 1,4 millones de potenciales trabajadores y trabajadoras. "El incremento en la cantidad de personas que no pudo trabajar pero buscó hacerlo activamente estuvo igualmente acotado en virtud de las restricciones en determinadas actividades y a la circulación vigentes durante el período de referencia", señala el INDEC.

En el segundo trimestre de 2020, la tasa de actividad se ubicó en 38,4%, la tasa de empleo en 33,4% y la tasa de desocupación en 13,1%. "Estos resultados reflejan en gran medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del mercado laboral la pandemia por la COVID-19 y las restricciones en determinadas actividades y a la circulación dispuestas por el decreto que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)", señala el informe del mercado laboral del ente estadístico.