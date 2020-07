El comentario de María Laura Santillán y Diego Leuco que incomodó a Tini Stoessel

Diego Leuco y María Laura Santillán sorprendieron a la audiencia cuando entrevistaron a la artista juvenil Tini Stoessel. Tras preguntarle por su más reciente lanzamiento, los conductores indagaron en la vida sentimental de la cantante y le generaron un incómodo momento al aire.

Todo comenzó cuando le preguntaron por sus planes para cuando se retomen las actividades cotidianas. “Dependemos de cómo avance todo esto. Cuando estuve de gira por Europa, que no la pude terminar porque algunos shows fueron cancelados por el coronavirus, tenía previsto el cierre de la gira en Buenos Aires. Y de acá me iba a ir directamente a Colombia a filmar una serie. Eso sigue en pie y si todo sale bien, volvería a actuar a fin de año aunque no se sabe todavía. Todo puede cambiar”, comentó.

Al escuchar el país de donde es oriundo su ex, la pregunta de María Laura Santillán no tardó en llegar: “Dijiste Colombia y justo me das el pie porque lo asocio con una persona… ¿Se van a volver a encontrar?”, quiso saber la periodista sobre la posibilidad de que la cantante vuelva a estar cara a cara con Yatra.

“Justo la serie la voy a protagonizar con él”, respondió la ídola pop con una pícara sonrisa plasmada en su rostro. Leuco quiso meterse en el tema y, junto a su colega, provocaron un tenso momento con la joven.

"¿Cómo están ustedes? Él habló muy bien de vos, que tiene un gran recuerdo, que están super bien", deslizó el periodista, a lo que Santillán acotó: "pero tiene otra novia". En ese momento, la cara de Tini cambió por completo y se limitó a responder: "no se cuál de todas las preguntas contestar. Respondo como estoy yo".

También dejó en claro que está bien: “Con todo lo que está pasando en mi vida, el cambio rotundo que fue para todos también, el duelo fue distinto porque estoy todo el día con mis viejos, mi familia y pude hablar con mis amigas. Creo que me di el tiempo y el espacio para procesar lo que me estaba pasando. En otro momento, uno a a veces suele tapar estas cosas con las actividades diarias, y en este caso fue todo lo contrario, acompañada de las personas que más quiero”.