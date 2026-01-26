El verano, el sol y el mar son una combinación perfecta para disfrutar, pero pueden ser muy agresivos para tu cabello. El sol, la sal del mar, el cloro de las piletas y la arena pueden dejar el pelo seco, quebradizo y sin vida. Sin embargo, con los cuidados adecuados, podés protegerlo y mantenerlo saludable durante toda la temporada.
La preparación antes de ir a la playa: tu mejor defensa
1. Hidratación profunda
Antes de exponer tu pelo al sol, es fundamental hidratarlo. Usá una mascarilla nutritiva la noche anterior o durante la mañana. Buscá productos con ingredientes como aceite de coco, manteca de karité o aloe vera, que crean una barrera protectora.
2. El protector solar capilar, tu aliado imprescindible
Así como proteges tu piel, tu pelo también necesita su protector solar. Existen sprays, aceites o leches con FPS diseñados especialmente para el cabello. Aplicalos sobre el pelo húmedo o seco antes de salir de casa, y reaplicá después de cada baño.
Durante el día en la playa: protección activa
1. Los peinados protectores son clave
Evitá llevar el pelo suelto. Optá por peinados que minimicen la exposición y el roce con la arena:
-
Una trenza lateral o dos trenzas.
-
Un moño alto o un rodete.
-
Un sombrero o pañuelo no solo protegen tu cuero cabelludo, sino que también dan un toque de estilo.
2. Enjuague con agua dulce
Antes de meterte al mar o la pileta, y apenas salgas, mojá tu pelo con agua común de la ducha de la playa o una botella. El pelo saturado de agua limpia absorberá menos sal y cloro.
3. El mito de la "hidratación" del agua de mar
Aunque el agua de mar pueda dar la sensación de "cuerpo", en realidad deshidrata profundamente la fibra capilar y la deja porosa y quebradiza. No dejés que se seque al sol con sal.
MÁS INFO
La rutina post-playa: recuperación esencial
1. Lavado inmediato y suave
Al llegar a casa, lavá tu pelo con un shampoo suave y sin sulfatos (o un shampoo detox una vez por semana) para eliminar todos los residuos de sal, arena y protector. Evitá el agua muy caliente.
2. La mascarilla reparadora, no negociable
Después del lavado, aplicá siempre una mascarilla hidratante o reparadora. Dejala actuar según las instrucciones. Podés potenciar su efecto cubriendo tu pelo con un gorro de ducha o una toalla tibia.
3. Desenredado con paciencia y cuidado
Nunca intentes desenredar el pelo seco y lleno de sal. Hacelo siempre con el pelo empapado en acondicionador o mascarilla, usando un peine de dientes anchos, comenzando por las puntas y subiendo hacia las raíces.
4. Secado natural, siempre que puedas
Evitá el uso de secador y plancha en los días de playa. Dejá que tu pelo se seque al aire. Si necesitás usar secador, aplicá primero un protector térmico.
Tips extra para tipos de cabello específicos
-
Pelo teñido o con mechas: Es el más vulnerable. Usá productos específicos para cabello tratado y protegelo con un sombrero sí o sí. Busca productos con filtro UV.
-
Pelo rizado: Tiende a deshidratarse más. Las mascarillas con aceites naturales (como argán o coco) y el método "pineapple" (un moño alto y suelto) para dormir son excelentes.
-
Pelo fino o graso: Optá por protectores solares en spray de textura liviana para no aplastar el pelo. El shampoo detox semanal te ayudará a eliminar la acumulación de productos.