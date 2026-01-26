La preparación con una mascarilla nutritiva es tu primera defensa contra la deshidratación.

El verano, el sol y el mar son una combinación perfecta para disfrutar, pero pueden ser muy agresivos para tu cabello. El sol, la sal del mar, el cloro de las piletas y la arena pueden dejar el pelo seco, quebradizo y sin vida. Sin embargo, con los cuidados adecuados, podés protegerlo y mantenerlo saludable durante toda la temporada.

La preparación antes de ir a la playa: tu mejor defensa

1. Hidratación profunda

Antes de exponer tu pelo al sol, es fundamental hidratarlo. Usá una mascarilla nutritiva la noche anterior o durante la mañana. Buscá productos con ingredientes como aceite de coco, manteca de karité o aloe vera, que crean una barrera protectora.

2. El protector solar capilar, tu aliado imprescindible

Así como proteges tu piel, tu pelo también necesita su protector solar. Existen sprays, aceites o leches con FPS diseñados especialmente para el cabello. Aplicalos sobre el pelo húmedo o seco antes de salir de casa, y reaplicá después de cada baño.

Durante el día en la playa: protección activa

1. Los peinados protectores son clave

Evitá llevar el pelo suelto. Optá por peinados que minimicen la exposición y el roce con la arena:

Una trenza lateral o dos trenzas.

Un moño alto o un rodete.

Un sombrero o pañuelo no solo protegen tu cuero cabelludo, sino que también dan un toque de estilo.

2. Enjuague con agua dulce

Antes de meterte al mar o la pileta, y apenas salgas, mojá tu pelo con agua común de la ducha de la playa o una botella. El pelo saturado de agua limpia absorberá menos sal y cloro.

3. El mito de la "hidratación" del agua de mar

Aunque el agua de mar pueda dar la sensación de "cuerpo", en realidad deshidrata profundamente la fibra capilar y la deja porosa y quebradiza. No dejés que se seque al sol con sal.

La rutina post-playa: recuperación esencial

1. Lavado inmediato y suave

Al llegar a casa, lavá tu pelo con un shampoo suave y sin sulfatos (o un shampoo detox una vez por semana) para eliminar todos los residuos de sal, arena y protector. Evitá el agua muy caliente.

2. La mascarilla reparadora, no negociable

Después del lavado, aplicá siempre una mascarilla hidratante o reparadora. Dejala actuar según las instrucciones. Podés potenciar su efecto cubriendo tu pelo con un gorro de ducha o una toalla tibia.

3. Desenredado con paciencia y cuidado

Nunca intentes desenredar el pelo seco y lleno de sal. Hacelo siempre con el pelo empapado en acondicionador o mascarilla, usando un peine de dientes anchos, comenzando por las puntas y subiendo hacia las raíces.

4. Secado natural, siempre que puedas

Evitá el uso de secador y plancha en los días de playa. Dejá que tu pelo se seque al aire. Si necesitás usar secador, aplicá primero un protector térmico.

Tips extra para tipos de cabello específicos