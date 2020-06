Así fue la vuelta de Maru Fernández a C5N

La periodista Mariela Fernández regresó a la pantalla de C5N para conducir "Argentina en vivo" junto con Claudio Rígoli, tras nueve meses alejada de los medios.

La ex Bendita y TVR, entre otros programas, reemplazó a Agostina Scioli, que se encuentra de licencia, y concretó así su regreso al la señala de noticias, donde ocupó varios segmentos durante años. Había dejado la pantalla luego de que la muerte de su padre le desencadenara problemas de salud.

"Cuando me dieron el alta en agosto del año pasado, los médicos me dijeron que no hiciera aire sino que estuviera detrás de cámara, me recomendaron hacer radio y por eso arranqué en la 100 en diciembre. Hoy no tengo ese estrés", afirmó la conductora días atrás en declaraciones al programa radial Por si las moscas.

Y señaló: "En ese momento no había espacio, ahora se da que Agos (Scioli) está de licencia, el horario me cierra, lo puedo hacer a la mañana, que los mismos médicos me pidieron que no me salga de la rutina". A comienzos de año se había sumado al ciclo radial “Atardecer de un día agitado”, que conduce junto con Sergio Lapegüe.