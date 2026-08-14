Brasil recupera pinturas de Matisse robadas de una biblioteca de São Paulo

FOTO DE ARCHIVO: La exposición «Matisse, 1941-1954» en el Grand Palais de París

La policía brasileña ha recuperado ocho obras del pintor francés Henri Matisse ‌que fueron robadas ‌de la biblioteca pública más grande de São Paulo a finales del año pasado.

Las láminas, valoradas en más de un millón de reales (193.000 dólares), fueron halladas en un piso del centro de São Bernardo do ​Campo, localidad perteneciente ⁠al área metropolitana de São Paulo, ‌según un comunicado de la policía.

La ⁠recuperación supone un avance ⁠clave en una investigación que se prolonga desde hace meses y que se inició después ⁠de que, en diciembre de 2025, dos ​personas entraran en la Biblioteca ‌Mario de Andrade de ‌São Paulo, redujeran a un guardia de ⁠seguridad y a una pareja de ancianos, y robaran cuadros y documentos, según la policía.

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La policía indicó que el presunto ​autor intelectual ‌del robo de 13 cuadros fue detenido en abril en relación con otra investigación sobre robo de obras de arte. También detuvieron a un ⁠hombre en la vivienda donde se encontraron los cuadros. Los investigadores afirmaron que el sospechoso custodiaba las obras en nombre del presunto autor intelectual.

Otras cinco obras robadas del reconocido artista brasileño Cândido Portinari siguen desaparecidas y se cree ‌que han sido vendidas.

Un cuadro de Matisse figuraba entre las tres pinturas robadas recuperadas en una operación llevada a cabo esta semana en Italia, según informaron el viernes las autoridades ‌de ese país.

Conocido por su uso de colores vivos y por primar la emoción sobre el ‌realismo, Matisse ⁠está considerado uno de los pintores más influyentes del siglo XX.

(1 dólar = ​5,1801 reales)

Con información de Reuters