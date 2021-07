Insólito: una bruja adelantó cuándo se irá Boca a la B

Una vidente y tarotista, "Tere", vaticinó cuándo el "Xeneize" bajará de categoría por primera vez en su historia. Además, adelantó qué pasará con los otros grandes y cuándo la Selección Argentina volverá a ganar un Mundial.

¿Cuándo se va a ir Boca a la B? Es una pregunta que muchos amantes del fútbol se han hecho en los últimos años, en especial después de los recientes descensos de otros grandes como River en 2011 e Independiente en 2013. Bueno, la vidente y tarotista apodada "Tere" pronosticó que el "Xeneize" no bajará de categoría por primera vez en su historia "al menos hasta el 2050".

Además, con relación al mismo club, adelantó que su máximo ídolo y actual vicepresidente Juan Román Riquelme "no va a ganar la Copa Libertadores como dirigente" al mando del Consejo de Fútbol de la institución de La Ribera. Y continuó con los malos augurios para el equipo azul y amarillo porque, según ella, "durante el transcurso de esta década" el "Millonario" le dará vuelta el historial en el "Superclásico".

La suerte de los otros grandes del fútbol argentino según la "Bruja Tere"

Lejos de quedarse allí con sus previsiones, aseguró en el portal Salimos Jugando que el torneo continental más importante "este año le toca a River otra vez". Por si fuera poco, fue muy pesimista sobre San Lorenzo, ya que de acuerdo con su trabajo es "el próximo de los equipos grandes que volverá a descender durante esta década o principios de la próxima".

Por otra parte, sostuvo que el "Rojo" de Avellaneda cuenta con un gran futuro: "Independiente va a tener, a partir de 2025, a los espíritus chocarreros a favor y se viene una década gloriosa para el club. Me animo a decir que vienen la octava y la novena Libertadores, aunque dependerá también de las elecciones (a fines de 2021)".

Lionel Messi no será campeón del mundo con la Selección Argentina para "Tere"

Más allá de la ilusión que despertó el equipo de Lionel Scaloni por la reciente consagración frente al local Brasil en el mítico estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, la "Bruja" no fue tan optimista y sentenció: "Argentina no va a ganar el Mundial del próximo año (Qatar 2022) y seguirá sin ganarlo a mediano plazo. Habrá que esperar hasta el 2042 o 2046. Tiene en contra a los espíritus chocarreros y por eso no fue buena la actuación en los Juegos Olímpicos (Tokio 2020). El fútbol ganó la Copa América porque los tuvo a favor".