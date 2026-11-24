Durante estos últimos días en la Ciudad de Buenos Aires, comenzaron a caer desde los árboles unas gotas pequeñas pero espesas que parecen lluvia. Muchas personas en las redes sociales comenzaron a preguntarse de qué se trataba y, para sorpresa de muchos, la respuesta puede ser un poco desagradable.

{{{htmlAmp}}}

El fenómeno se conoce como “el llanto de las tipas” y suele notarse durante la primavera. Sin embargo, no es el árbol el que llora: las gotas están relacionadas con la actividad de un insecto conocido como chicharrita de la espuma, que se alimenta de su savia. El biólogo y divulgador científico del CONICET Fabricio Ballarini explicó el fenómeno en una publicación de su cuenta de Instagram.

“Está soleado, decidís caminar por la sombra de los árboles y de golpe sentís que está lloviendo. ¿De dónde viene? ¿Qué es?”, planteó al comienzo del posteo. “Se llama 'el llanto de las tipas'. En Buenos Aires hay unos 15.000 ejemplares de un árbol hermoso llamado Tipuana tipu, tipa para los amigos”, señaló Ballarini.

"¿Y por qué llueve? En primavera se llenan de jóvenes Cephisus siccifolius (las chicharras), las cuales se posan sobre los árboles para alimentarse de savia. La lluvia es el excedente de agua que el insecto libera en forma de 'espuma'. Un asco, jaja", agregó el biólogo.

Qué es el “llanto de las tipas” y por qué ocurre

La tipa, cuyo nombre científico es Tipuana tipu, es un árbol de copa amplia que puede encontrarse en calles, avenidas, parques y plazas de Buenos Aires. El líquido que cae desde sus ramas no es lluvia ni agua que el árbol libere por sí solo: proviene de una chicharrita llamada Cephisus siccifolius.

De acuerdo con la ficha del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, el goteo se produce durante la etapa juvenil del insecto. En ese período, las chicharritas se alimentan de savia y expulsan líquido junto con secreciones, que forman una masa espumosa alrededor de ellas.

“La lluvia es el excedente de agua que el insecto libera en forma de 'espuma'”, señaló el divulgador. Es decir, aunque desde abajo parezca agua de lluvia, se trata de líquido expulsado por el insecto después de alimentarse de la savia.

Para qué sirve la espuma de la chicharrita

La espuma no solo ayuda a explicar las gotas que caen sobre las veredas. Según la ficha de la Reserva Ecológica Costanera Sur, se acumula alrededor de los tallos y sirve de escondite para las ninfas, las chicharritas en su etapa juvenil, además de mantenerlas húmedas.

Cuando esas masas se vuelven pesadas, se desintegran y forman el goteo que se siente debajo de la copa. Si es intenso, incluso puede dejar pequeños charcos en el piso, explica la misma fuente.

Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur.

Cuándo ocurre y dónde hay tipas en Buenos Aires

El fenómeno se observa especialmente en primavera. En su posteo, Ballarini indicó que termina en diciembre. Por su parte, la ficha de la Reserva Ecológica describe que, al llegar noviembre y reverdecer las tipas, el goteo puede percibirse durante varias semanas.

El Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas señala que puede observarse en primavera y verano, por lo que su duración no necesariamente es idéntica todos los años. Entre los lugares porteños donde se pueden encontrar tipas están tramos de las avenidas Pedro Goyena y Melián, así como sectores del Parque Tres de Febrero y de la avenida Figueroa Alcorta, según un relevamiento publicado por Infobae con datos del arbolado de la Ciudad.

¿El líquido es peligroso?

En su publicación, Ballarini afirmó que el líquido es pegajoso pero que, si cae sobre una persona, “no te hace nada”. Su explicación se refiere al fenómeno que describe en el posteo; ante molestias persistentes o una reacción después del contacto, corresponde consultar a un profesional de salud.