La segunda edición del reality de cocina que conduce Santiago Del Moro en Telefé, varios personajes de la farándula salieron con todo en contra de MasterChef Celebrity 2. Luego de que lo hayan hecho sus compañeros del certamen de El Trece, Damián Pier Basile, el gran ganador de Bake Off repartió críticas de todo tipo.

"Cuando algo funciona muy bien, meterle atrás una segunda temporada obviamente va a tener críticas. Por ejemplo, me pasó en la primera temporada que a muchos personajes no les metía ficha, no me interesaban o me parecían de outlet", compartió Damián en diálogo con Juan Etchegoyen, por el ciclo Mitre Live.

En esta línea, especificó lo que no le gusta del programa de Telefé y apuntó: "Me agotan un poco todas las pruebas que tienen que pasar antes de empezar a cocinar. Por ejemplo, que tengan que entrar al mercado con la luz apagada, o que haya un laberinto o pruebas de riesgo".

"Creo que como es celebrity por ahí quieren poner a los famosos en otras situaciones que no sean sólo cocinando. A mí, como espectador culinario, me gusta ver más cómo cocinan y por qué piensan más en ciertas combinaciones de sabores, si ese plato les recuerda a algo, etc. Tanto juego me aburre", sentenció.

En cuanto a la composición del jurado de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, el ganador de Bake Off opinó: "No sé si son menos exigentes o si los participantes se lo toman menos en serio. Nosotros dejábamos todo. Por ahí el famoso lo pasa de largo o no se lo retruca. No digo que no les interese tampoco porque sé que es un laburo para ellos, es exposición y un montón de cosas".

"Pero creo que nosotros, como participantes comunes y corrientes, teníamos mucho más en riesgo. Muchos habíamos dejado la familia, habíamos viajado, renunciado al laburo, no podíamos contar nada. Eran un montón de cosas a la vez y capaz nos afectaba un poco más lo que decía el jurado. Ahora veo como que son bastante suavecitos o que no se genera un ida y vuelta", insistió.

Damián le tiró flores a Betular

No todo fueron críticas sobre el reality de cocina de Telefé. El ganador de Bake Off destacó la labor de Damián Betular quien salió de Bake Off para catapultarse en MasterChef. "Este es mucho más glamoroso. Damián me cayó muy bien, y me puso muy contento ver este crecimiento que tuvo con MasterChef", celebró.

"Hubo mucha gente que lo redescubrió y creo que ahora tiene un poco más de protagonismo y se puede ver lo gracioso e inteligente que es. Él ve algo y enseguida se da cuenta qué pasó, qué te fue bien y mal, qué tenés que hacer para solucionarlo. Cuando tira un chiste, una humorada, es bien ácido, sarcástico, me encanta eso. Por ahí siento que eso en Bake Off no se vio tanto", completó.