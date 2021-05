El pase en LN+ entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann trajo un reclamo muy particular de Baby Etchecopar a través del hijo de Mauro Viale que ofició de mensajero entre los dos periodistas de Radio Rivadavia que comparten estudio y hasta algunos objetos personales... Aunque sin la aprobación de Baby que acusó sin tapujos al conductor de Alguien tiene que decirlo.

"Estamos complicados hoy, eh. Tengo una denuncia muy grave contra tu persona. No sé si hacerla pública", anunció amenazante Jonatan Viale. Si bien no sabía de qué venía la denuncia que anunció su compañero, muy serio Feinmann abrió el paraguas y se adelantó: "Si vamos a tirarnos denuncias por la cabeza, yo tengo una. Yo sé la que tengo contra vos", lanzó.

"Si te la bancás, tengo un audio", insistió Viale y el conductor de El Noticiero definió: "Yo me banco cualquier cosa". En eso, el hijo de Mauro Viale anunció que se trataba nada más y nada menos que del periodista Baby Etchecopar. "Baby nos manda una denuncia muy grave contra Eduardo Feinmann", lanzó Jonatan Viale, pero, una vez más, Feinmann buscó correr de lugar la discusión y sentenció: "La denuncia que tengo es que vos me afanaste un libro... Si vamos a contar, contemos toda la historia".

Para evitar la contraofensiva de Feinmann, el conductor de +Realidad puso a sonar un audio que le envió Baby Etchecopar oficializando el conflicto. "Feinmann se cansó de robar libros. Todo lo que te olvidás se lo lleva él de la radio. Un paraguas, un impermeable, se ha llevado bufandas. Tiene problemas de cleptomanía. El otro día, el libro de Llamas de Madariaga lo dejó tirado. Y le dije 'Eduardo, está el libro'. 'No, no, dejalo ahí', me contestó", decía el mensaje de el conductor de Baby en el medio.

"Resulta que el libro que mencionaba Baby lo tiene en su poder ahora Jonatan Viale, incluso tenía una dedicatoria", aclaró Feinmann pasándole el problema a su par en la señal televisiva de La Nación. "Lo que yo no sabía es que vos tenés un tema general que excede a lo del libro. Cleptomanía es según Baby lo tuyo. Te manda un saludo", lanzó el joven conductor.