Una vez más, Baby Etchecopar ha protagonizado una polémica. En esta oportunidad, el conductor de radio realizó un duro y repudiable descargo contra Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. El verborrágico periodista cuestionó al hombre de confianza de Alberto Fernández por su aspecto físico. Verdaderamente lamentable.

En una entrevista que le concedió a Los Ángeles de la Mañana, programa conducido por Ángel de Brito, Etchecopar comenzó a criticar la imagen de Alberto en México y pasó por alto el acuerdo que la Argentina logró con México para exportar carne: "Lo primero que hay que hacer es ver cómo está psicológicamente el presidente. En el discurso que dio en México lo noté agobiado. La voz, la impostación, lo vi como un hombre destruido física y moralmente”.

No conforme con el circo que montó, el periodista ultramacrista continuó lanzando dardos, aunque esta vez contra el jefe de Gabinete de Ministros: "A Alberto no le alcanza lo que tiene alrededor. Hoy por hoy, tener a Cafierito como vocero... puede ser muy lindo, ser un galán de telenovela mexicana, pero realmente no está a la altura de las circunstancias y de la crisis que vive el país hoy".

Luego, Etchecopar se refirió al aspecto físico de Santiago Cafiero y protagonizó un comentario insólito: “Con este chico me pregunto que si fuese petiso y pelado, ya lo hubieran sacado”. Con complicidad, Ángel de Brito le preguntó: "¿Está por lindo?". Y finalmente, Baby indicó: "Tiene algo testosterónico que lo sigue dejando. Si hubiese sido Ginés González García, ya lo hubiesen rajado. Pero es simpatico a la vista".

Santiago Cafiero apuntó contra la oposición: "No son constructivos"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó contra la oposición por querer ensuciar la campaña de vacunación y remarcó su éxito, mientras la Argentina llega a las 750.000 personas vacunadas. En ese sentido, adelantó que "habrá una política de datos abiertos por las vacunas" de ahora en más. En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario nacional afirmó: "Hubo un procedimiento que fue inaceptable, que fue definido así por el presidente".

"Ese procedimiento inaceptable hizo que se mezcle todo, porque hoy estás mezclando a un gobernador que tiene un cargo de gestión evidente y obvio con alguien que no se debería haber dado la vacuna porque no tenía turno", añadió. Además, determinó que se investigará a las personas que obraron de mala manera en la entrega de vacunas. Y resaltó: "Hay una política de monitoreo y trazabilidad que se están llevando adelante desde ahora a partir de la instrucción del presidente y de la ejecución de la ministra Vizzotti".