El grupo automotriz Stellantis emitió esta semana una alerta para los propietarios de autos de todo el país. Se trata de los llamados a revisión, conocidos como "recall", cuyo fin es corregir una falla vinculada con la seguridad del vehículo o las regulaciones locales del país.

Con el objetivo de proteger a los consumidores y realizar correcciones de forma preventiva, la empresa convocó a los propietarios de la marca Jeep para que pasen de manera obligatoria por el servicio técnico, siempre y cuando corresponda al modelo señalado.

El Jeep que deberá pasar por el servicio técnico

En esta ocasión, Stellantis informó que detectaron una falla en la central de gestión del motor (ECM), la cual deberá ser reemplazada en los modelos Jeep Renegade. La compañía indicó que se detectó la posibilidad de infiltración de agua, lo que puede generar que el motor se apague de manera instantánea con el vehículo en movimiento.

La empresa informó que aplica a las camionetas fabricadas este año con número de chasis entre el SK628558 a SK642203. En total hay 115 unidades afectadas. De todas maneras, para comprobar qué otras unidades de Jeep Renegade deberán pasar por el servicio técnico a partir de la primera semana de junio, los usuarios pueden consultar en la web recall.jeep.com.ar.

Cómo es el Jeep Renegade

Este tipo de modelo tiene cuatro versiones: Willys ( u$S 40.100), Sport AT6 (u$s 32.200), Longitude (u$s 35.600) y Serie-S (u$s 36.400). Según la marca, el Jeep Renegade está diseñado "para vivir nuevas aventuras sin perder comodidad y con la seguridad característica de Jeep".

Algunas de sus características son:

Faros delanteros circulares Full Led, la icónica y renovada parrilla de siete ranuras y diseños de llantas de aleación de 17’’ o 18’’.

Techo solar de vidrio en doble panel, con comando eléctrico y black-out presente en versiones Longitude, Willys y Serie S.

Tiene tres variantes de tapizados, en tela o cuero según cada versión y el rediseño de su volante.

El apoyabrazos central delantero incorpora la leyenda “Jeep 1941” como una reminiscencia al año fundacional de esta icónica versión.

Novedad: tablero full digital de 7’’ color para las versiones Longitude, Willys y Serie S. También cuenta con cargador inalámbrico por inducción, con conectividad inalámbrica para Android Auto o Apple Car Play.

Renovado sistema multimedia Uconnect de 5ta generación y una interfaz de usuario con mayor definición y mayor capacidad de procesamiento, en las versiones Longitude, Willys y Serie S. Para mayor comodidad incorpora puertos USB tanto en las plazas delanteras como traseras.

Cuenta con un cargador para celulares inalámbrico con testigo luminoso ubicado en la consola central.

Motorización T270 (no disponible en Renegade Sport).

Fiat y Citröen también con fallas

Además de Jeep, las marcas Fiat y Citröen deberán acudir al servicio técnico. En el primer caso también se les deberá reemplazar la ECM a los siguientes modelos:

Fiat Nova Strada: año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales) Ocho últimos dígitos: SYF89987 a SYG49418. Fecha de fabricación: 2 de agosto del 2024 al 21 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 560.

año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales) Ocho últimos dígitos: SYF89987 a SYG49418. Fecha de fabricación: 2 de agosto del 2024 al 21 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 560. Fiat Toro: año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales) Ocho últimos dígitos: SKF98464 a SKG09045. Fecha de fabricación: 8 de septiembre del 2024 al 4 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 37.

año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales) Ocho últimos dígitos: SKF98464 a SKG09045. Fecha de fabricación: 8 de septiembre del 2024 al 4 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 37. Fiat Fiorino : año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales), ocho últimos dígitos S9280136 a S9286370. Fecha de fabricación: 4 de septiembre del 2024 al 7 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 390.

: año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales), ocho últimos dígitos S9280136 a S9286370. Fecha de fabricación: 4 de septiembre del 2024 al 7 de noviembre del 2024. Volumen involucrado: 390. Fiat Pulse: año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales), ocho últimos dígitos: SYS61111 a SYS80961. Fecha de fabricación: 3 de agosto del 2024 al 6 de diciembre de 2012. Volumen involucrado: 188.

año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales), ocho últimos dígitos: SYS61111 a SYS80961. Fecha de fabricación: 3 de agosto del 2024 al 6 de diciembre de 2012. Volumen involucrado: 188. Fiat Cronos: año modelo 2025. Número de serie de los chasis involucrados (no secuenciales), ocho últimos dígitos: SU420758 a SU432058. Fecha de fabricación: 11 de septiembre del 2024 al 6 de noviembre del 2024.

Mientras que los usuarios de Citröen que deberán responder al recall son aquellos con los modelosC3, C3 Aircross y Basalt, todos vehículos modelos 2025. Stellantis informó que estos modelos pueden tener una falla en la alineación entre el compresor y el turbocatalizador.