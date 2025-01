¿Qué tipo de saltos no deben hacerse para ingresar una pileta y por qué? Ingresar a la pileta con un salto no es recomendable y mucho menos si no se trata de un experto.

09 de enero, 2025 | 15.17 Un salto para ingresar a la pileta que no se aconseja realizar Con la llegada de la ola de calor a la provincia de Buenos Aires, las personas recurren a las piletas para refrescarse y pasar un momento distinto. Aunque es necesario que tomen una serie de cuidados antes de darse un chapuzón y mucho más si lo hacen con un salto, debido a que un mal cálculo puede ser letal. Algunos aprovechan el tiempo en la pileta para leer o tomar sol, mientras que otros hacen uso de la misma para realizar ejercicios, mejorar su técnica de nada o llevar a cabo determinadas piruetas. Esto último puede ser un gran error en caso de que se decida aplicar un salto que para muchos es considerado como mortal. Uno que los niños no deben ejecutar. Un salto para ingresar a la pileta que no se aconseja realizar "Pibito. Porque Dios eligió que siga respirando", manifestaron en Es Tendencia en X, como figura el usuario de X (Ex Twitter). En el video, se puede apreciar que un joven hace una vuelta en el aire antes de ingresar pero por poco su rostro no impactó de lleno contra el borde de la pileta. Algo que podría haberle provocado la muerte casi de manera instantánea. Se aconseja que estas maneras de ingresar a la pileta deben ser realizadas en un entorno controlado y bajo la vigilancia de profesionales que saben con exactitud como caer en el agua. Es cierto que existen varias formas como lanzarse de cabeza, clavado y bomba pero las mismas implican que el rostro impacte de lleno contra el líquido. Aquellas que demanda un giro o un salto más complejo tiene que contar con elevado grado de precisión. Se viene un fin de semana bastante caluroso El segundo fin de semana del 2025 promete la presencia de elevadas temperaturas que demandará el uso de ventiladores, aire acondicionados y piletas para combatir el calor. Además, el pronóstico expone que durante el viernes, sábado y domingo las chances de que se registren lluvias en la provincia de Buenos Aires son nulas. MÁS INFO Clima ¿Qué es el fenómeno La Niña y cómo afecta al clima de la provincia de Buenos Aires? Para el viernes, se espera que la temperatura tenga un mínimo de 26 y que por la tarde alcance valores cercanos a los 31. También es importante considerar que la humedad en el ambiente estará entre los 53% y 65%. Mientras que el sábado habrá una leve mejora con una mínima de 22 y una máxima de 30. En tanto que el domingo promete ser el día más caluroso de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana que se acerca. Esto es producto de que la mínima rondará en 23 grados y la máxima estará en los 31. Lo favorable es que la humedad presentará una baja y se podría llegar a ubicar en un valor cercano al 30%. TWITTER

