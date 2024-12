¿Por qué no hay que mojar con agua fría a un perro ante un golpe de calor y qué se recomienda?

Por qué no debe usarse agua fría si un perro sufre un golpe de calor

La llegada del nuevo año promete que las temperaturas comiencen a escalar y se registren varias olas de calor en diferentes puntos de la Argentina. Esto provocará que muchos perros puedan llegar a provocar algunas complicaciones. Una de ellas es un golpe de calor, y lo que varios no saben es que no se debe combatir con agua helada porque podría generarle problemas muy graves.

Así como las personas sufren las elevadas temperaturas que se registran en el verano, también sucede lo mismo con los perros. Esto puede quedar expuesto en su comportamiento con determinadas actitudes como estar refugiados en lugares con sombra y menos activos de costumbre. En algunos casos, no solo se trata de cierta sensación de agobio por el calor sino de un verdadero problema que requiere de una solución.

"Los golpes de calor son consecuencia de un aumento de la temperatura corporal tras una exposición a altas temperaturas. Pueden generar descompensaciones y hasta ser letales. Algunos pueden correr más riesgos como los de talla grande, los más pequeños cercanos al suelo y los braquicéfalos", expresaron desde Filosofía Animal, como figura su usuario de Instagram. Una de las acciones que no se recomienda es usar agua helada.

La utilización de agua muy fría no es recomendable porque puede generar vasoconstricción en la piel, y luego afectar a la respiración. Lo mejor es utilizar agua natural y su aplicación debe realizarse de manera pausada, debido a que no se aconseja que el animal pase tan rápido de un valor corporal elevado a otro bajo. Además, la primera opción y la más importante de todas frente a estos casos es llevarlo al veterinario para que le apliquen los cuidados correspondientes.

Cómo saber que el perro tiene un golpe de calor

Hay una serie de signos que permiten identificar que un animal está sufriendo un aumento considerable de su temperatura corporal. Son señales que nos darán la posibilidad de desarrollar un accionar adecuado con el fin de preservar su vida.

Tambalearse

Incapacidad para levantarse y/o moverse

Confusión mental

Falta de respuesta a los llamados o cualquier orden que se le dé

Tinte azulado en las encías y en la lengua

Ceguera

Convulsiones

Vómitos

Diarrea

Depresión

Recomendaciones para combatir el golpe de calor

Hay cuatro indicaciones que los veterinarios entregan para que la mascota pueda recuperarse de un golpe de calor. La primera de todas es colocarlo en una zona del hogar en donde se encuentre fresco y sin contacto con los rayos del sol. Esto ayudará bastante a que se recomponga. Mientras que la segunda recomienda no usar agua fría o apliques de hielo sobre su pecho porque no servirán, ya que pueden provocar que su respiración diminuya.

También se recomienda no cubrir al animal con una manta mojada o una toalla, debido a que esto puede generar que el calor no salga de su cuerpo y aumente aún más la temperatura que posee. Se le debe ofrecer agua en cada momento, pero vigilar que no tome mucha de golpe porque podría generar un efecto adverso.