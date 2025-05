¿Por qué es obligación adelantar un auto por el carril izquierdo?

Por qué se adelanta por izquierda en la ruta

Al momento de salir a la ruta, se deben considerar una serie de normas que se encuentran establecidas para que la conducción de un auto o una moto se transforme en algo seguro. Una de ellas es adelantamiento por el carril izquierdo, pero que muchos utilizan de otra manera. Esta decisión podría generar consecuencias poco agradables.

Por lo general, las rutas que recorren la Argentina de norte a sur y de oeste a este se encuentran compuestas por dos sentidos. Al momento de querer pasar a un vehículo que se encuentra delante, se debe considerar que no se acerque nadie en la dirección opuesta como también hacer uso del carril correcto para continuar con el viaje que se intenta llevar a cabo. Aunque algunos en determinadas oportunidades no regresar al sector derecho tras cumplir su objetivo.

"Ayer volví de Entre Ríos por la ruta 14. Lleno de autos yendo a 90/110 km/h por el carril izquierdo, obvio sin dejar pasar si venías atrás. Pase más autos por la derecha que por la izquierda, no se puede creer", expresó Tobillosdepapel, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una maniobra que se desaconseja a replicar en cualquier parte del país, debido a que la Ley Nacional de Tránsito no lo permite.

En la Argentina como en otros países, se encuentra reglamentado que el carril izquierdo es para adelantar mientras que el derecho es para conducir. La intención es que se mantenga un flujo de tránsito para evitar que haya atascos, además de accidentes. Otra medida por la cual se establece esta norma es porque se trata del lado en el que los autos suelen incorporarse a la autopista. Por ende, alterar el orden de adelantamiento es un error más que claro.

Se aconseja siempre adelantar por el carril izquierdo y de manera inmediata regresar al derecho. Hay situaciones que son especiales como cuando hay un accidente o se encuentra en reparación la ruta y un cartel prohíbe conducir por la derecha. Por otro lado, si uno se encuentra en una autopista debe ir por el centro y en caso de cambiar de lado tiene que señalizar con las luces para informarles a los demás de la maniobra.

