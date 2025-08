Independiente le contestó a Álvaro Angulo con un comunicado brutal: "Quería irse"

La brutal respuesta de Independiente tras las palabras de Angulo.

Independiente respondió a las fuertes acusaciones de Álvaro Angulo con un comunicado oficial lapidario, a través de sus redes sociales. El club de Avellaneda fulminó al lateral izquierdo colombiano de 28 años, que fue una de las figuras del equipo dirigido por Julio Vaccari en el primer semestre del 2025 y se marchó sorpresivamente a Pumas de México en este mercado de pases.

El "Rojo" se desprendió del defensor por 1.500.000 dólares más el pase de Ignacio Pussetto, el delantero argentino de 29 años que llega desde el cuadro azteca y que brilló en Huracán en el fútbol argentino. Sin embargo, dicha transacción estuvo plagada de controversias, polémicas y fuego cruzado mediático entre ambas partes. Ahora, la institución nacional se cansó y cruzó con dureza al "cafetero".

Ante las recientes declaraciones del jugador Álvaro Angulo respecto a su salida de nuestro club y una supuesta deuda que la institución habría mantenido con el mismo queremos aclarar algunos conceptos inexactos que atentan contra la salud institucional:

A) El jugador se incorpora al CAI en condición de libre atento su finalización de contrato con el Atlético Nacional de Medellín, Colombia.

B) Ante una oferta de Pumas de México recibida directamente por el jugador, Angulo comenzó a plantear su interés por irse del club mientras estábamos disputando instancias decisivas del Torneo Apertura 2025. Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al Jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25.

C) El jugador comenzó a plantear el interés de PUMAS de la UNAM por contratarlo ante lo cual se le planteó siempre que tenía contrato por tres años.

D) Independiente planteó la mejora significativa de su contrato para retenerlo, considerando las actuaciones deportivas del futbolista, ya que en caso de irse debíamos reemplazarlo indefectiblemente generando un nuevo costo para la institución. No obstante, las posiciones del jugador y la de su agente fueron siempre intransigentes manifestando que quería irse.

E) El presidente y otros directivos intentaron convencerlo sin éxito, justificando su negativa en que prefería “cambiar de aire” y que se iba a sentir más cómodo continuando su carrera en otra institución.

F) Ante esta postura sostenida frente a directivos y cuerpo técnico, comenzamos oficialmente las negociaciones con PUMAS con el final por todos conocido.

G) Por lo tanto, desconocemos los motivos que llevan al jugador a realizar esas declaraciones pero nos vemos en la necesidad de llevar claridad a un tema sensible para todos los simpatizantes. Cómo puede verse en el recibo que se adjunta, al 10 de julio de 2025 solo se le debía al futbolista ese monto comprensivo del saldo del documento aún no vencido y diferencias de premios y sueldo que se le pagaron en el acto.

H) A la fecha nada se le adeuda ni al jugador ni a su agente en ningún concepto.

¿Qué dijo Angulo sobre su salida de Independiente?

El testimonio del colombiano que enojó a la dirigencia del "Rey de Copas", en la entrevista con ESPN de su país, fue el siguiente: "Lo que pasó fue que, cuando yo llego a Independiente, lo hago libre de Atlético Nacional y a la firma Independiente tenía que pagarme una prima porque yo le estaba vendiendo el pase. Es algo que le quiero aclarar a la gente: le vendo el 85% de mi pase y no el 50% como se dijo". Y cerró: "Cuando entro en esa discusión con Independiente, lo que yo les digo es que, como miraba muchos pases que estaban entrando a Independiente, muchas compras, necesitaba que se pusieran al día conmigo... De las dos cuotas que tenían que pagarme en marzo y en junio, no lo habían hecho. Les dije que tienen plata para comprar jugadores y al jugador que pertenece a ustedes no lo tienen al día. Nunca pedí un aumento de salario, sólo que se pusieran al día con la prima que habíamos acordado al momento de la firma".